Diyarbakır'daki yangın kontrolden çıktı, Belediye Başkanı acil yardım istedi

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Barın köyünde çıkan büyük çaplı yaygına müdahale etmekte zorlanan Belediye Başkanı Sadiye Süer, acil yardım istedi. Arazinin engebeli ve yangının büyük olması nedeniyle belediye araçlarının yetersiz kaldığını belirten Süer, yetkililerin olaya hemen müdahale etmesini talep etti.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi'ne bağlı Barın köyünde meydana gelen büyük çaplı yangın, köyün kuzey ve güney bölgelerini etkisi altına alırken, ormanlık alana doğru hızla yayılmaya başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının bağ ve meyve bahçelerine büyük zarar verdiği, evlerin de tehlike altında olduğu öğrenildi.

Kulp Belediyesi 3 iş makinesi, itfaiye araçları ve su tankerleri ile yangına müdahale etti ancak hem yangının gittikçe büyümesi hem de arazinin engebeli olması nedeniyle yangın halen kontrol altına alınamadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Belediye Başkanı Sadiye Süer, tüm imkanlarını seferber ettiklerine dikkat çekerek, ancak yangını söndürmede yetersiz kaldıklarını vurguladı. Acil yardım çağrısı yapan Süer, yangının söndürülmesi için hava araçlarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, yetkililerden bir an önce harekete geçmelerini istedi.