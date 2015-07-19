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Avşa Adası'ndaki yangın zeytinliklere sıçradı

Karadan ve denizden müdahale edilen yangının söndürülmesi için bölgede bulunan vatandaşlar da seferber oldu

19 Temmuz 2015 22:50

Marmara denizinde bulunan ve Balıkesir'in Marmara İlçesi'ne bağlı olan Avşa Adası'nda başlayan yangın, zeytinliklere sıçradı. Adadaki çöplükte başlayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Avşa Adası’nın Yiğitler ve Pasgelmez mevkileri arasında bulunan çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, şiddetli poyrazın da etkisiyle zeytinliklere sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir helikopter de denizden su alarak yanan bölgelere boşaltıyor.

Şiddetli poyrazın olumsuz yönde etkilediği söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katılırken, tatilciler yangını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla duyuruyor.

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