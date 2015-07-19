Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin yakınında orman yangını

Mersin’in Gülnar İlçesi’nde inşaat çalışması devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nin yakınındaki kızılçam ormanında sabah saatlerinde çıkan ve hızla büyüyen yangın nedeniyle 200 kişinin yaşadığı Koçaşlı Mahallesi boşaltıldı.

Sabah saat 08.00 sıralarında Gülnar İlçesi’ne bağlı Büyükeceli ve Koçaşlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen alevlere, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 200 kişilik ekiple birlikte 5 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağı ve 30 arazözle müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği 200 nüfuslu Koçaşlı Mahallesi, güvenlik amacıyla boşaltıldı. Ayrıca yangının çıktığı bölgenin çok yakınında inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali bulunuyor. Bölgede ekipler alevleri söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.