Cudi yangınında 5 bin meyve ağacı kül oldu

Şırnak yakınlarında bulunan Cudi Dağı’nın eteklerinde Çalışkan Hudut Taburu’ndan yapılan top atışları nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın kontrol altına alındı. Silopi Belediyesi Eş Başkanı Seyfettin Aydemir, “Bir Asuri köyü olan Herbul'da 5 bine yakın meyve ağacı kül oldu" dedi. Yangına yeterli müdahalenin yapılmadığını savunan Silopi Belediyesi İtfaiye müdürü Mahmut Olgun da “Başka yerlerdeki yangınlara helikopterlerle müdahale edilirken, burada neden edilmiyor?” diyerek tepki göstermişti.

Evrensel gazetesinden Fatih Polat'a bilgi veren Silopi Belediyesi Eş Başkanı Seyfettin Aydemir, bölgede yaşayanlarla görüştüğünü ve bu kişilerin "Çalışkan Hudut Taburu'ndan havan topu atılmasından kısa bir süre sonra başladığını ileri sürdüğünü" ifade etti. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını kaydeden Aydemir, yangında "Bir Asuri köyü olan Herbul'da 5 bine yakın meyve ağacının kül olduğunu" söyledi.

Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürü Mahmut Olgun ise, kendilerine konuyla ilgili ihbarın iki gün önce geceleyin(Çarşambayı perşembeye bağlayan gece) yapıldığını söylemişti. Saat 02.30’da gelen ihbar üzerine, saat 03.00 civarında bölgeye ulaştıklarını, ancak araçları yetersiz olduğu için tam yangın mahalline ulaşamadıklarını anlatan Olgun, “Saat 07.30’ye kadar orada kaldık. Araçlarımızla oraya ulaşma imkanımız olmadığı için ve Silopi’den başka yangın ihbarları da alınca geri döndük” demişti

Olgun, açıklamasında Herbul köyünün eski bir Hıristiyan köyü olduğunu belirtmiş, çözüm süreci ile birlikte ve özellikle Öcalan’ın 2013’teki çağrısından sonra Avrupa’dan köye yeniden yerleşenler olduğunu söylemişti. “Başka yerlerdeki yangınlara helikopterlerle, uçaklarla yukarıdan müdahale ediyorlar. Burada neden edilmiyor? Neden Cudi’deki yangını söndürmek için helikopterler kullanılmıyor” diyerek yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Dağda termik santral

Öte yandan, daha önce Cudi Dağı zirvesine kurulan termik santral nedeniyle doğada büyük tahribat oluştuğu belirtilmiş, Ocak ayında Sayıştay tarafından açıklanan raporlarda, Cudi Dağı’nda çıkartılan madenlerde yeterinde iş güvenliği önlemi alınmadığı da dile getirilmişti.

Cudi Ekoloji ve Kültür Derneği Başkanı Fadıl Tay, böyle devam ederse madenlerin, birkaç yıl içinde bölgedeki birçok bitki türünü yok edeceğini, termik santral nedeniyle bölgede artan hava kirliliği ile beraber sağlık sorunlarının da artığını söylemişti. Tay’ın açıklamasına göre, 2014 yılında Silopi’de hava kirliliğine bağlı olarak düşük vakası yaşandı.