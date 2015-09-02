Diyarbakır’daki Vice muhabirleri Adana’ya sevk edilmiş!

Son dönemde bölgede yeniden başlayan çatışmaları izlemek için gittikleri Diyarbakır’da geçen hafta terör örgütüne destek verdikleri iddiasıyla tutuklanan Vice News ekibinden üç İngiliz gazetecinin dün gece avukatlarına haber verilmeksizin Adana Kürkçüler cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Sorgu dokümanlarını inceleyen avukatlar, IŞİD’e destek iddiasıyla gözaltına alınan muhabirlere IŞİD hakkında hiç soru sorulmadığını aktardı.

Bu sabah, tutuklu gazetecilerle görüşmek üzere Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne giden Punto24 Hukuk Birimi’nden Avukat Veysel Ok ve Diyarbakır Barosu’ndan Erhan Ürküt, üç İngiliz gazetecinin gecenin geç saatlerinde Adana’ya sevk edildiğini öğrendiler.

Yetkililer, gazetecilerle görüşmek isteyen avukatlara “Diyarbakır Cezaevi’nin tamamen dolu olmasından dolayı yeni tutuklamaların farklı illere sevk edildiğini” söyledi.

‘IŞİD hakkında hiç soru sorulmadı’

Vice çalışanları Jake Hanrahan, Philip Pendlebury ve çevirmenleri Muhammed Resul, medyada yer alan iddialara göre, isimsiz bir ihbar sonucu IŞİD’e destek olmaktan gözaltına alınıp, PKK’ya yardım etme iddiasıyla tutuklandılar. Punto24 Hukuk Birimi’nin incelediği sorgu dokümanlarına göre, gazetecilere IŞİD hakkında hiç soru sorulmadı. Savcılığın tutuklu gazetecilere karşı topladığı kanıtlar arasında da IŞİD’le ilgili bir belge bulunmuyor.

Cizre’deki ve bölgedeki çatışmalar üzerine haber yapmak amacıyla gelen gazetecilere ait hard disk’te çatışmalara katılan gençlerle söyleşi görüntüleri, not defterlerinde ise Kürt siyasi tarihiyle ilgili detaylar bulunuyor. Bölgede habercilik faaliyetleri yürüten Vice ekibi savcılar tarafından “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte destek vermekle” suçlanıyor.

Terör suçlamasıyla karşı karşıya olan Vice muhabirlerinin dosyası üzerinde gizlilik kararı olduğundan, avukatlar yalnızca ifade tutanaklarını görebiliyor.

Punto24 ekibi, Diyarbakır Barosu’ndan Ahmet Ay’ın Salı günü gazetecilerin tutukluluğuna itiraz ettiğini öğrendi. Bu itirazın kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.

‘Açık bir hak ihlali’

Punto 24 Hukuk Birimi’nden Veysel Ok, “Gazetecilerin apar topar Adana Kürkçüler Cezaevi’ne sevkinin hukuken kabul edilemez olduğunu” söyledi:

“Burada açık bir hak ihlali var. Dosya Diyarbakır’da ama tutuklular Adana Cezaevi’ne gönderilmiş.”

Vice muhabirlerinin tutuklanmasına ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Uluslararası Af Örgütü, PEN International (Uluslararası Yazarlar birliği) ve Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gibi birçok uluslararası kuruluştan tepkiler geldi.