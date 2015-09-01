Dünya medyasında Vice News ekibinin tutuklanmasına tepki: Şoke edici ve tuhaf!

ABD merkezli haber sitesi VICE News çalışanı iki İngiliz gazeteci Jake Hanrahan ve Philip Pendlebury ile tercümanları Muhammed İsmail'in dün Diyarbakır'da tutuklanmaları, İngiliz gazetelerinin ilk baskılarına yetişmemiş.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gelişmeyi internet sitesinde duyuran Independent gazetesi ise üç kişinin, "bir terör örgütüne yardım etmek" ile suçlandığını belirtiyor.

Doug Bolton imzalı haberde, gazetecilerin "hangi terör örgütüne" yardımcı olmakla suçlandığının ise açıklanmadığı bildiriliyor.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Türkiye'nin Kürt bölgelerinde habercilik yapan gazeteciler için tutuklanmak ya da gözaltına alınmak, alışılmamış bir şey değil. Ancak gazetecilerin terörle bağlantılı suçlarla itham edilmeleri ender görülen bir durum...

"Türkiye'de son yıllarda ifade özgürlüğü saldırı altında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde hükümet devlete yönelik eleştirileri önlemek için medyaya sansür uyguluyor, gazetecileri tutukluyor, Twitter ve YouTube gibi internet sitelerine erişimi engelliyor.

"PKK ile 1980'lere dayanan çatışmalar, yazın yeniden başladı. Resmi medyaya göre Temmuz ayından bu yana 60 kadar asker, polis ve köy korucusu ile 90 Kürt isyancı öldürüldü. Son dönemdeki çatışmalar, iki buçuk yıllık barış sürecinin olumlu etkilerini tersine çevirdi."

Daily Telegraph gazetesindeki kısa haberde ise İngiliz gazeteciler ile Iraklı tercümanlarının, "IŞİD adına terör faaliyetinde bulunmakla" suçlandıkları bilgisi yer alıyor.

Haberde belirtilen bir diğer nokta da, üç kişiyle birlikte gözaltına alınan Türk şoförün, daha sonra serbest bırakılması.

'Gazeteciler serbest bırakılsın' çağrıları

Guardian yazarı Roy Greenslade de gazetenin internet sitesindeki yazısında, güvenlik güçlerinin önce gazetecileri akreditasyonları olmadan çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını söylediğini belirtiyor. Greenslade, gazetecilerin daha sonra ise IŞİD'i desteklemekle suçlandıklarını yazıyor.

Aynı zamanda Londra'daki City Universitesi'nin gazetecilik bölümünde profesör olan Greenslade, basın özgürlüğü için faaliyet gösteren kuruluşların gazetecilerin serbest bırakılmalarını talep ettiklerini duyuruyor.

Bu kuruluşlar arasında, tutuklamaları kınayan Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ).de var.

Greenslade'in yazısında atıfta bulunduğu bazı açıklamalar şöyle:

Uluslararası Af Örgütü: Türk yetkililerin suçlamaları asılsız, şoke edici ve tuhaf. Gazetecilerin bu önemli haberi takip etmeleri son derece uygundur.

Zeynep Oral (PEN Türkiye Başkanı): Gazeteciler için Türkiye'de çalışmak giderek zorlaşıyor. İfade özgürlüğüne ve gerçekleri bilme hakkına en fazla ihtiyaç olduğumuz dönemden geçiyoruz. Adaletin yerini bulması ve görevlerini yapan gazetecilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.

Maureen Freely (PEN İngiltere Başkanı): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan son yıllarda medyaya baskı altına alma konusunda inanılmaz girişimlerde bulundu. Erdoğan her tür eleştirel yayını yok etmeye yönelik girişimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle de, nüfusun büyük çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ülkenin güneydoğusunda artan çatışmalarla ilgili yayınları.."

Nina Ognianova (CPJ Avrupa ve Orta Asya Programı Direktörü): Türkiye'nin güneydoğusunda güvenlik güçleri ile ayrılıkçı Kürtler arasında yeniden başlayan çatışmalar, gerek ülke içinde gerek ülke dışında kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Hanrahan, Pendlebury ver meslektaşları serbest bırakılmalıdır.

Guardian yazarı Roy Greenslade ise tutuklanan İngiliz gazeteci Jake Hanrahan'ın gözaltına alınmadan bir gün önce attığı son tweete de değinmiş.

Greenslade, Hanrahan'ın, PKK sempatizanlarının kurduğu Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketinin (YDG-H) özerklik için mücadele ettiği Cizre'den dört kareyi takipçileriyle paylaştığını belirtiyor.