Vice News: Türkiye hükümeti temelsiz ve korku verici suçlamalarla göz korkutmaya çalışıyor

Çatışma bölgelerinden yaptığı haber ve videolarla tüm dünyada bilinen uluslararası haber merkezi Vice News, Türkiye muhabiri Jake Hanrahan, tercüman Muhammet İsmail Resul ve kameramen Philip John Pendlebury'nin tutuklanmasını kınadı. Vice News ekibi iki gün önce Diyarbakır’ın Bağlar semtinde gözaltına alındıktan sonra bugün ‘terör faaliyeti‘ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Vice News, ekibin PKK ve IŞİD'le işbirliği yapmakla suçlanması üzerine Türkiye’ye yönelik kınama mesajı yayınladı.

Avrupa Direktörü Kevin Sutcliffe’in imzasının yer aldığı açıklamada, “Türkiye hükümeti bugün ‘terör örgütü lehine çalışmak’ gibi asılsız ve yanlış suçlamalarla üç Vice News muhabirini tutuklayarak, yaptıkları işi sansürleme girişiminde bulundu. Adaletsizce gözaltına alınan bu üç gazeteci Türkiye’nin güneydoğusundaki Diyarbakır kentindeki durumu haberleştiriyordu” denildi.

Türkiye hükümetinin temelsiz ve korku verici yanlış suçlamalarla göz korkutmaya ve bölgeden yapılan yayınları sansürlemeye çalıştığını söyleyen Sutcliffe, Türkiye'yi şiddetle kınadıklarını belirterek, “Üç meslektaşımız ve arkadaşımızın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm merciilerle görüşmeye devam edeceğiz” dedi.