'IŞİD'e destek'ten gözaltına alınan Vice News gazetecileri için çağrı

Diyarbakır'da 27 Ağustos Perşembe günü polisler tarafından gözaltına alınan Amerikan Vice News kanalına bağlı çalışan dört gazetecinin salıverilmeleri için uluslararası hak örgütleri Türkiye'ye çağrıda bulundu. Güvenlik görevlileri, gazetecileri hükümetten akreditasyon için gerekli izinleri almadan görüntü çekmekle ve Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) desteklemekle suçlamıştı

Vice News internet sitesinde yer alan haberde, Diyarbakır'a bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere gelen iki İngiliz muhabir Jake Hanrahan ve Philip Pendlebury'nin ekipten bir şoför ve yardımcı ile birlikte gözaltına alındığı aktarıldı.

Güvenlik görevlileri, gazetecileri hükümetten akreditasyon için gerekli izinleri almadan görüntü çekmekle ve Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) desteklemekle suçlamıştı. Vice News haberinde, güvenlik görevlilerinin ekipten dört kişiyi tutuklamakla kalmayıp, kamera ekipmanlarına el koyulduğu ve otel odalarının aradığı belirtildi.

Haberde ayrıca uluslararası hak örgütleri Af Örgütü, yazarlar birliği PEN International ve Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) tutuklamaları kınadığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada Türkiye'nin gazetecileri tutuklama kararının yanlış, ekibin IŞİD'e destek verdikleri yönündeki iddiaların ise "nedensiz, ölçüsüz ve tuhaf" olduğunu söyledi. Açıklama, gazetecilerin bu önemli meseleyi haber yapmalarının tamamen uygun olduğunu savundu.

CPJ'nin Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu koordinatörü Nina Ognianova da, "Türkiye'nin güneydoğusunda Türk güvenlik güçleri ve Kürt bölücü örgütler arasındaki çatışmaların haberleştirilmesinin hem yerel hem uluslararası okuyucu/dinleyici kitlesine yönelik kamu yararı olduğunu" söyledi; otoritelerin gazetecileri susturmak değil, aksine korumakla yükümlü olduğunu ifade etti.

PEN Örgütü Türkiye Başkanı Zeynep Oral'ın "Türkiye'de gazetecilerin git gide zorlaşan şartlarda çalıştığı, ülke ve bölgedeki bu siyasi belirsizlik sürecinde bilgi alma ve ifade özgürlüğüne daha da fazla ihtiyaç duyulduğu" yönündeki açıklaması da Vice News'un haberinde vurgulandı.

Vice News'un tutuklanan gazetecilerinin yargı karşısına çıkarılmaları bekleniyor.