'IŞİD'e destek verdiği' iddia edilen İngiliz gazeteciler tutuklandı!

Diyarbakır'da mahkemeye sevk edilen Vice News muhabiri Jake Hanrahan, kameraman Philip Pendlebury ve tercüman Mohammed İsmael Rasool tutuklandı. İngiliz gazeteciler, hükümetten akreditasyon için gerekli izinleri almadan görüntü çekmekle ve Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) desteklemekle suçlanıyor.

Diyarbakır'da gözaltına alınan İngiliz gazeteciler polisteki soruşturmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da işemleri tamamlanan gazeteciler tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hanrahan, daha önce PKK’nın gençlik yapılanmasıyla ilgili bir video haber hazırlamış, bu haber Vice News’ın ABD edisyonları dışında Avrupa’da da yoğun ilgi görmüştü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, tutuklanan Vice News haber kanalı çalışanları Muhammed İsmail Resul Philip Gıngel Hanrahan ve Philip John Pendlebury ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Başsavcı Solmaz’ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bir bilgi doğrultusunda yapılan çalışmada şüpheli A.D. ve yabancı uyruklu M.İ.R., J.P.J.G.H., P.J.P., isimli 4 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2015/29855 numarasıyla soruşturma başlatılmakla, 28.08.2015 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla A.D., M.İ.R., J.P.J.G.H., P.J.P., isimli 4 şüpheli gözaltına alınmış olup, 31.08.2015 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra Türk Ceza Kanunu’nun 314/3, 220/7 delaletiyle 314/2. maddesi uyarınca silahlı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek eylemi iddiasından tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir.

Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğin 2015/224 numaralı sorgu tutanaklarına göre A.D., isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 314/3, 220/7 delaletiyle 314/2. maddesi uyarınca silahlı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek eylemi iddiasından Adli Kontrol Hükümlerinin Uygulanması kararı verilmiş olup, Şüpheliler M.İ.R., J.P.J.G.H., P.J.P., isimli yabancı uyruklu kişiler hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 314/3, 220/7 delaletiyle 314/2. maddesi uyarınca silahlı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek eylemi iddiasından eylemi iddiasından tutuklanmalarına karar verilerek konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişlerdir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2015/29855 numaralı soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."