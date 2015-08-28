T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vice News ekibi Diyarbakır'da gözaltına alındı

Muhabir Jake Hanrahan, kameraman Philip Pendlebury ve tercümanları gözaltına alındı

28 Ağustos 2015 22:40

Video haberleriyle bilinen İngilizce internet haber kanalı Vice News ekibi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Bölgede yaşanan gelişmeleri haberleştirmek üzere Diyarbakır'a giden Vice News muhabiri Jake Hanrahan, kameraman Philip Pendlebury ile adının Resul olduğu söylenen tercümanları dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan gazetecilerin gözaltı gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Doğan Haber Ajansı, gazetecilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

ETİKETLER

jake hanrahanvice newsdiyarbakırda gözaltına alındıPhilip Pendlebury

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24