Vice News ekibi Diyarbakır'da gözaltına alındı

Video haberleriyle bilinen İngilizce internet haber kanalı Vice News ekibi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Bölgede yaşanan gelişmeleri haberleştirmek üzere Diyarbakır'a giden Vice News muhabiri Jake Hanrahan, kameraman Philip Pendlebury ile adının Resul olduğu söylenen tercümanları dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan gazetecilerin gözaltı gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Doğan Haber Ajansı, gazetecilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.