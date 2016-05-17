Diyarbakır'daki 'kıyamet'te hayatını kaybeden 13 kişiden geriye 60 kilo kaldı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi kırsal alandaki Tanışık Mahallesi Dürümlü Mezrası’nda PKK’lıların 15 ton patlayıcı yüklü kamyonunun patlaması sonucu hayatını kaybeden 13 kişinin için bugün toplu cenaze töreni düzenlendi. Kamyonun patlaması sonucu çevreye yayılan ceset parçalarında yapılan DNA incelemesi sonucu kaybolan 13 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Olayı “Kıyamet koptu zannettik” diye niteleyen köylüler 13 tabuta konulan cenazeleri yan yana açılan mezarlarda toprağa verdi. Jandarma kayıtlarına göre 13 kişiden geriye kalan doku parçalarının toplam ağırlığı 60 kilogram olduğu belirtildi.

Al Jazeera’dan Abdülkadir Konuksever’in haberine göre, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 12 Mayıs gecesi 1 PKK’lının 15 ton bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda kendisi ile birlikte 4 kişi ölürken, 12 kişinin kayıp olduğu belirtilmişti. Kayıp kişiler ve kimliği belirlenmeyen ölen 1 kişi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda patlamanın olduğu yerde geniş alana dağılan ceset parçalarında yapılan DNA incelemesiyle patlamada öldükleri belirlendi. Ölen 13 köylünün cenazeleri bugün Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak ambulanslarla Tanışık Mahallesi’ne götürüldü.

Tabutlar normalden hafifti

Katliamda ölenlerden 13 kişinin parçalanmış cenazelerinin bulunduğu tabutlar taziye evinin önünde dizildi. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı törende, tabutları omuzlayanlar, normalden çok hafif olduğunu söyledi.

13 cenaze 60 kilo

Cenazelere ilişkin yürek burkan bir ayrıntı da ortaya çıktı. Patlamanın ardından, yakınları, 13 kişi için, 'kendilerinden haber alamıyoruz' demişti. Patlama o kadar şiddetliydi ki, patlamada öldükleri dün kesinleşen 13 köylü ancak DNA testleri sonucunda tespit edilebildi. Al Jazeera'nın haberine göre Jandarma kayıtlarına göre köylülerden geriye kalan doku parçalarının toplam ağırlığı atmış kilogram.

Mehdi Eker: Ölenleri tanıyorum

Cenaze törenine katılan ve ölenleri tanıdığını söyleyen Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker de köylülere başsağlığı dilerken gözyaşlarına hakim olamadı. AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, Vali Hüseyin Aksoy’un da hazır bulunduğu törende, yakınlarının tabutlarına sarılan köylüler ağıtlar yakıp, gözyaşları döktü.

İçişleri Bakanı Ala: Bir köyü yok edecek 15 ton bomba ile saldırıyorlar

İçişleri Bakanı Âlâ, saldırıda yaşamını yitirenler için ‘bizim şehitlerimiz’ diyerek saldırının salt köydeki masum insanlara değil 79 milyona yapıldığını belirtti.

“Bir köyü yok edecek 15 ton bomba ile saldırıyorlar ve masum 16 vatandaşımızı katlediyorlar. Bu 79 milyon insana yapılan saldırıdır. Terör belasının ayağımıza pranga olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi kurarken birlikte mücadele ettik şimdi yine birlikte mücadele ediyoruz. Bunların arkalarındaki siyasi destekçileri propaganda yapıp milletimize yalan söyleme cüreti gösteriyorlar. Tanışıklı’da yaşamını yitirenler bizim şehitlerimizdirler. Bu insanların arasında bomba patlatmanın hiçbir izahı yoktur. Terör örgütlerinin zarar verme kapasitesi var ancak başarma şansları yoktur.”

“Diyarbakır’da patlayacaktı”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise bombanın Diyarbakır’da patlatılmak üzere hazırlandığını söyledi: “Bu köyde rahmete kavuşan insanlar suçsuzdu. Bu toprakların evlatlarıydılar. Terör örgütü onlar gibi binlerce insanı öldürmek üzere bomba hazırladı. Bombayı Diyarbakır’da patlatacaklardı. Ama Seyithan Yakar ve diğer insanlar buna engel oldu. Uzaktan patlatarak masum insanlarımızı katlettiler. Bu karanlık zihniyeti lanetliyoruz. Herkesten de bu tavrı ortaya koymaya çağırıyoruz.”

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise bu olayda terör örgütünün insan hayatına değer vermediğinin açıkça görüldüğünü belirterek buradaki ekonomiye, sosyal hayata ve özgürlüklere darbe vurmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.