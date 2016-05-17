Erdoğan, Diyarbakır'daki patlamayı anlattı: Teröristler 15 tonluk patlayıcıyı infilak ettirdi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kırsalında gerçekleşen 15 tona yakın patlayıcının infilak etmesi sonucu 12 köylünün ortadan kaybolduğu olayın ayrıntılarını anlattı. Bomba yüklü aracı tali yolları kullanarak Diyarbakır Şehir Merkezi'ne sokmaya çalıştıkları bildirildi. Erdoğan'ın açıklamaları, PKK'nın "Köylülerin açtığı yoğun ateş sırasında fünyelerin isabet alması sonucu patlama gerçekleşti" iddiasını yalanladı. Erdoğan, "Teröristler öndeki araca geçip vatandaşlarımıza ateş açıyor. Daha sonra 10-15 ton patlatıcıyı patlatıyor" dedi. Patlamanın sonucunda kaybolan köylülerden DNA testleriyle 12'sinin hayatını kaybettiği belirlenmesinin ardından bugün cenaze töreni düzenlendi.

Erdoğan: Kamyondan ve 12

vatandaşımızdan parça dahi kalmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sudan sorumlu bakanlarla yapılan toplantıda olayın gelişimini anlatırken "Bir vatandaşımız durumu fark ediyor. Teröristler kaçıyor, vatandaşlar iki araçla takip ediyorlar. Teröristler öndeki araca geçip vatandaşlarımıza ateş açıyor. Daha sonra 10-15 ton patlatıcıyı patlatıyor. 4 vatandaşımızın bedeni bulundu. Kamyondan ve 12 vatandaşımızdan parça dahi kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kimseden bu elim hadiseye yönelik ciddi bir ses çıkmamıştır. Paris’te çıkıyor, Brüksel’de çıkmıyor ama Lahor’da çıkmıyor, Ankara’da çıkmıyor, İstanbul’da çıkmıyor, Diyarbakır’da çıkmıyor. İçimiz bundan yanıyor" diye konuştu.

Kamyonun 9 Mayıs'ta

gasp edildiği tespit edilmişti

Patlatılan araçta, ilk belirlemelere göre 15 ton patlayıcı bulunduğu da tespit edildi. Patlayıcı yüklü kamyonun, Bingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya köyü bölgesinde yol çalışması yapan bir firmaya ait olduğu ve aracın 9 Mayıs'ta gasp edildiği belirlendi.

Köylüler yaşananları anlatmıştı

Köylüler, patlamanın yaşandığı Dürümlü Köyü’nden önce aracın Herbasan Köyü’nden geçtiğini belirterek, "Bu araç o (Herbasan) köye geldiğinde köylüler araçtakilerle tartışmışlar. Araçtakiler ile o köylüler arasında çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüşmüş. O araçtakiler kaçarak geldiği bizim köyde patladı" dedi.

PKK: Köylülerin açtığı ateşin fünyelere isabet etmesi sonucu patlama gerçekleşti

PKK'nın askeri kanadı HPG'den olayla ilgili 15 Mayıs'ta gelen açıklamaya göre, olayın örgüt mensuplarının 15 ton patlayıcıyı bir yerden başka bir yere naklederken meydana geldiği iddia edildi. HPG açıklamasında, bunu engellemek isteyen ve çevreden gelen köylülerin açtığı yoğun ateş sırasında fünyelerin isabet alması sonucu patlamanın gerçekleştiği ileri sürüldü. Açıklamada, patlamanın yaşandığı kamyon yakınındaki herkesin yaşamını yitirdiği belirtildi.

PKK'dan yapılan açıklama şöyle devam ediyor:

"Kamyonda yüklü olan patlayıcı maddeler, kesinlikle patlatılmak üzere düzeneklenmemiş olup, sadece nakil görevi icra edilmektedir. Ancak açılan ateş sonucu mermilerin isabet etmesiyle bu vahim olay gerçekleşmiştir. Bu üzücü olaydan dolayı yaşamını yitiren insanların ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ancak bu olayda sorumluluğun, araca mermi sıkanlara ait olduğunun halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz."

Köylülere göre 15 köylü kayıp

12 Mayıs saat 22.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından köylüler, patlamanın şiddetiyle ilgili olarak "Kıyamet oldu zannettik. Hemen olayın olduğu yere doğru geldik. Şu anda 4 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çoğu akrabamız. 15 köylü ise kayıp. Bugün aldığımız cenazeleri defnedeceğiz" dedi.