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Yeni Şafak: Diyarbakır'da ikinci patlamayı jandarma önledi

Jandarma, "Bu bir pusu, derhal köye geri dönün" dedi

17 Mayıs 2016 18:08

Yeni Şafak, Diyarbakır'da 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından ikinci bir saldırıyı jandarmanın önlediğini ileri sürdü. Haberde, kayıp yakınlarının hastaneye kaldırılmış olabileceğini düşünen vatandaşlar, konvoyla Lice'deki hastaneye giderken durumu jandarmaya haber vermesiyle fark edildiği ifade edildi.

Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ne bağlı Dürümlü Mezrası’nda önceki gece PKK’lıların eylem için patlayıcı yüklediği kamyonun infilak etmesi sonucunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmış, 13 köylünün de kayboldu açıklanmıştı. Diyarbakır Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaybolan köylülerin öldüğü kesinleşmişti. 

Yeni Şafak'ın haberinin ilgili kısmı şöyle:

"Kayıp yakınlarının hastaneye kaldırılmış olabileceğini düşünen köylüler, 50 araçlık bir konvoy oluşturarak Lice Devlet Hastanesine doğru yola çıktı. Köylüler seyir halindeyken durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olayı araştıran Jandarma ekipleri, Dürümlü köyünden yaralıların Lice'ye götürülmeyeceğini, durumun şüpheli olduğunu fark etti. PKK'lı teröristlerin pusu kurduğunu tespit eden Jandarma ekipleri, köylülere, “Bu bir pusu, derhal köye geri dönün” dedi."

"Jandarma'nın durumu fark etmesiyle teröristlerin ikinci katliam girişimi boşa çıkarıldı.Konvoyun Dürümlü'ye ulaştığı saat 20.00'de yeniden telefon açan teröristler, “Bu iş burada bitmedi, siz bittiniz!” şeklinde tehditler savurdu. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede önlem aldı."

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