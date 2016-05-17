Diyarbakır’daki patlamada kayıp köylülerin öldüğü kesinleşti

Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ne bağlı Dürümlü Mezrası’nda önceki gece PKK’lıların eylem için patlayıcı yüklediği kamyonun infilak etmesi sonucunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmış, 13 köylünün de kayboldu açıklanmıştı. Diyarbakır Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaybolan köylülerin öldüğü kesinleşti. Açıklamada, daha önce kaybolduğu açıklanan 13 kişinin de cenazelerinin tespitinin yapıldıktan sonra ailelere teslim edileceği belirtildi.

Diyarbakır'da 12 Mayıs akşamı saat 22.30 sıralarında çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Sur ilçesinin Dürümlü mezrasındaki bir arazide yaşanan patlamada, 3 kişi ölmüş ve 23 kişi yaralanmıştı. 13 vatandaşın da kaybolduğu açıklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Sur ilçesi Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016 tarihinde saat 22.30 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili olarak soruşturma kapsamında hayatını kaybeden 3 vatandaşlarımızın kimliği tespit edildikten sonra cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından 13 Mayıs 2016 tarihinde ailelerine teslim edilmiş olup, hayatını kaybeden 13 vatandaşımızın cenazeleri ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan DNA ve kimlik tespit çalışmalarının 16 Mayıs 2016 tarihi itibariyle tamamlanmış, cenazeler ise ailelerine teslim edilecektir. Olayın meydana geldiği alanda olay yeri inceleme çalışmalarının yapıldığı, olaya ait delillerin toplandığı, olayın görgü tanıklarının beyanlarının tespit edildiği, delil toplama ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir.”