"Diyarbakır'daki patlamada kaybolan 13 köylü kül oldu" iddiası

Karar gazetesi, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, HPG'nin "15 ton patlayıcıyı başka yerden başka bir yere naklederken çevreden gelen köylülerin açtığı yoğun ateş sırasında fünyelerin isabet alması sonucu patlama gerçekleşi" ifadeleriyle üstlendiği saldırıda, kaybolan 13 köylünün kül olduğunu öne sürdü. "Kül oldular" başlığıyla yayımlanan haberde, "Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlayıcı yüklü kamyonun Bingöl Genç ilçesi Döşekkaya köyü bölgesinde yol çalışması yapan bir firmaya ait olduğu ve aracın 9 Mayıs’ta gasp edildiği tespit edilmişti. Kamyonun içindeki patlayıcıda amanyum nitrat olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi. Patlayan kamyonun parçalarının 300 metre ilerde bir tepede bulunduğu da yine görgü tanıklarının ifadelerinde yer aldı" ifadesi kullanıldı.

Hilal Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan (16 Mayıs 2016) haber şöyle:

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Dürümlü Küme Evleri bölgesinde 15 ton patlayıcı yüklü kamyon PKK’lı teröristler tarafından patlatılmış, olayda ilk belirlemelere göre 4 köylü hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı. Ancak köylüler 13 kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı. Kayıp 13 köylünün cesetlerinin şiddetli patlamada yaşanan blast etkisiyle “kül” halinde ve çok küçük parçalara ayrılmış olduğu belirtiliyor.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy Karar’a yaptığı açıklamada “Kayıp olarak ifade edilen vatandaşlarımızın hayatlarını kaybettiğini düşünüyoruz. Cenazeler için bölgede bir kaç kez delil toplama çalışması yapıldı. Bulunabilecek ne varsa alındı. İlgili yetkililer bölgede ve köyde incelemeler ile görüşmeler yaptı. Yakınlarının kayıp olduğunu bildiren vatandaşlarımızdan alınan DNA örnekleriyle, bölgeden toplanan parçalar tek tek eşleştirmeye çalışılıyor. Eşleştirme sonucunda ailelere cenazelerini biran önce teslim etmek istiyoruz” dedi.

"Vatanperver köylüler"

Vali Aksoy Tanışık köylülerinin vatanperver insanlar olduklarını ve bundan hiçbir şüpheleri olmadığını da belirtti. Olayın nasıl gerçekleştiği konusunda en kesin bilginin soruşturması sonucunda ortaya çıkacağını belirten Aksoy, kamyonun içinde dinamit olduğu ve köylülerin ihbar parası olmak için kamyonu durdurmak istediği bunun için de ateş ettikleri sırada patlama yaşandığı iddialarını ise doğrulamadı. Vali Aksoy “Köylülerimiz vatanperver insanlar, böyle bir durum yok” diye konuştu.

Ambarına sokmadı

Soruşturmadaki bilgilere göre teröristler bomba yüklü kamyonu Seyithan isimli köylünün Tanışık köyünün dışında bulunan ambarına koymak istedi. Ancak Seyithan’ın itiraz ederek, ambarına konulmasına izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

Silah çekildi ve teröristler ordan uzaklaştı. Bunun üzerine bir grup köylü kamyonu takibe başladı. Bundan sonrası için ise köylülerin kamyonu durdurmak için tekerleklere ateş ettiği, kaçamayacaklarını anlayan PKK’lıların kaçtıkları ve uzaktan patlattığı belirtiliyor. Bir iddiaya göre ise köylülerin kamyona yaklaştıkları sırada patlatıldığı. Bu iddialar soruşturma neticesinde netleşecek.

Amonyum nitrat izi

Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlayıcı yüklü kamyonun Bingöl Genç ilçesi Döşekkaya köyü bölgesinde yol çalışması yapan bir firmaya ait olduğu ve aracın 9 Mayıs’ta gasp edildiği tespit edilmişti. Kamyonun içindeki patlayıcıda amanyum nitrat olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi. Patlayan kamyonun parçalarının 300 metre ilerde bir tepede bulunduğu da yine görgü tanıklarının ifadelerinde yer aldı. Bu bilgi de patlamanın etkisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermesi açısından dikkat çekti.

Diyarbakır diken üstünde

Diyarbakır’da 15 ton bomba yüklü kamyonun infilak etirilmesinden sonra kentte son 3 gün içerisinde 40’a yakın bomba ihbarı yapılırken istihbarat kayıtlarına geçen raporlar Diyarbakır Valiliği’ni harekete geçirdi. Diken üstünde olan kentte vali konağı önüne beton bloklar yerleştirilirken cadde ise demir bariyerlerle kapatıldı. Birçok yerde oluşturulan güvenlik noktaları neticesinde polis, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şüpheli araçları didik didik ararken şahısları ise GBT kontrolüne tabi tutuyor.