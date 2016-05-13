Diyarbakır'daki patlamadan etkilenen köylüler: Kıyamet koptu zannettik

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nin kırsal kesimindeki Sarıkamış Köyü'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından köylüler, patlamanın şiddetiyle ilgili olarak "Kıyamet oldu zannettik. Hemen olayın olduğu yere doğru geldik. Şu anda 4 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çoğu akrabamız. 15 köylü ise kayıp. Bugün aldığımız cenazeleri defnedeceğiz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Diyarbakır Valiliği "Bölücü terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen şahıslarla köylüler arasında yaşanan tartışması sonucu kamyonun köylüler tarafından takip edildiği, Dürümlü mezrası mevkiine gelen kamyondaki örgüt mensuplarının patlayıcı yüklü damperli kamyonu infilak ettirdiği değerlendirilmektedir" denildi.

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesi Dürümlü Mezrası’nda dün gece saat 22.30 sıralarında yaşanan şiddetli patlama olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Valilik açıklaması şöyle: “İlimiz Merkez Sur İlçesi Dürümlü Mezrası’nda 12.05.2016 Perşembe günü saat 22.30 sıralarında şiddetli bir patlama olayı meydana gelmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış bomba yüklü damperli bir kamyonun Tanışık Mahallesi’nden geçmesi esnasında, kamyonu kullanan ve bölücü terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen şahıslarla köylüler arasında yaşanan tartışması sonucu kamyonun köylüler tarafından takip edildiği, Dürümlü mezrası mevkiine gelen kamyondaki örgüt mensuplarının patlayıcı yüklü damperli kamyonu infilak ettirdiği değerlendirilmektedir.

Meydana gelen patlama sonucunda kamyonu takip eden araçlarda bulunan köylülerden 4 kişi yaşamını kaybetmiş 23 kişi de yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlar ildeki hastanelere kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayıp olduğuiddia edilen köylü vatandaşlarla ilgili olarak da gerekli tahkikata başlanmıştır.

Patlamanın ardından 5 metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde çukur oluştu

Köylüler yaşananları anlattı

Köylüler, patlamanın yaşandığı Dürümlü Köyü’nden önce aracın Herbasan Köyü’nden geçtiğini belirterek, "Bu araç o köye geldiğinde köylüler araçtakilerle tartışmışlar. Araçtakiler ile o köylüler arasında çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüşmüş. O araçtakiler kaçarak geldiği bizim köyde patladı" dedi.

Bu arada köylüler, patlamanın ardından ulaşamadıkları yakınları bulunduklarını belirterek, yakınlarının bulunmasını istedi. Köyde AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlamadan önce çatışma çıktı

Köylülerin iddiasına göre, bomba yüklü kamyon patlamanın gerçekleştiği Dürümlü mezrasına gitmeden önce Danışlı Köyü’nde bir kaç kez dolaşınca, köylülerin dikkatini çekti. Köylüler durdurdukları kamyondaki kişiyle tartışınca, araçta bulunan kişi yolunu kaybettiğini söyledi. Buna ikna olmayan köylülerin ısrarı üzerine kamyondaki kişinin köylülere silah çekerek tehdit ettiği iddia edildi. Daha sonra köylülerin söz konusu kamyonu takibe aldıkları, bu sırada silah sesleri geldiği ve ardından Dürümlü mezrasına 150 metre kalarak büyük bir patlamanın olduğu iddia edildi.

PKK'lılarla köylüler kavga etti

Olayla ilgili farklı bir iddia da var. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre bir grup PKK'lı terörist, kamyonetle Yenişehir ilçesi sınırları içinde kalan Tanışık Mahallesinde Yakar ve Yaman ailelerini henüz bilinmeyen nedenle uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler. Tehdit sonrası mahalleli uzun namlulu silahlı PKK'lıların içinde bulunduğu kamyoneti takibe aldı. PKK'lılar takip edildiklerini anlayınca kamyoneti Sur ilçesi Dürümlü mahallesi girişinde yol ortasına bırakıp kaçtı. Teröristler kendilerini takip eden pikap yaklaştığı sırada bomba patlayıcı yüklü olan kamyoneti infilak ettirdi.

Olayın boyutu ise günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Patlamanın şiddetiyle 30 metrekarelik alanda yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Patlama nedeniyle bir araç ile köydeki bazı evler de kullanılamaz hale geldi.



Köylüler, patlamanın şiddetinin çok büyük olduğunu belirterek, "Kıyamet oldu zannettik. Hemen olayın olduğu yere doğru geldik. Şu anda 4 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çoğu akrabamız. 15 köylü ise kayıp. Bugün aldığımız cenazeleri defnedeceğiz" dedi.