"Diyarbakır'daki patlama kaybolan 15 köylü 15 tonluk patlayıcının etkisiyle parçalandı" iddiası

Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ne bağlı Dürümlü Mezrası’nda önceki gece PKK’lıların eylem için patlayıcı yüklediği kamyonun infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü ve 23 kişinin de yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Patlamada PKK’lıların 15 ton patlayıcı kullandığı belirtilirken, kayıp olan 152köylünün patlamanın etkisiyle parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın şiddetiyle araç ve ceset parçalarının dağıldığı yaklaşık 2 kilometre çapındaki bölgede incelemelerini sürdürürken, geniş bir alandan ceset ve metal parçaları topladı.

Patlamada yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinde vücut bütünlüğü bozulmamış 4 köylünün cesedi bulundu, kayıp oldukları söylenen ve patlamada öldükleri ihtimali üzerinde durulan 12 kişinin akıbetiyle ilgili araştırma sürüyor.

Kayıp olan köylülerin, bomba yüklü kamyonu ilk uğradığı Tanışık Köyü’nden oldukları belirtildi. PKK’lıların bomba yüklü kamyonla Tanışık’dan geçerken şüphelenen köylülerin müdahale etmesiyle tartışma çıktığı, köylülerin araçlarla kamyonu takip ettiği ortaya çıktı. Dürümlü Mezrası’na gelindiğinde PKK’lıların patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesiyle peşlerinden gelen köylülerin de araçlarının parçalandığı kaydedildi.

Olayda yaralanan 23 kişi hastanede tedaviye alındı. Patlamada ölen 4 köylünün cesedi bulundu. Patlamanın şiddetiyle dev çukur açılan geniş alandan toplanan ceset parçalarının da kayıp köylülere ait olduğu sanılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri toplanan ceset parçalarının DNA incelemesine tabi tutulacağını, kesin sonucun alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kamyon 9 Mayıs’ta gasp edilmiş

Patlatılan araçta, ilk belirlemelere göre 15 ton patlayıcı bulunduğu da tespit edildi. Patlayıcı yüklü kamyonun, Bingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya köyü bölgesinde yol çalışması yapan bir firmaya ait olduğu ve aracın 9 Mayıs'ta gasp edildiği belirlendi.