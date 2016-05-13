Diyarbakır’da şiddetli patlama; 4 kişi öldü, 4'ü ağır 15 kişi yaralandı, kayıp köylüler var

Diyarbakır'da akşam saat 22.30 sıralarında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Sur ilçesinin Dürümlü mezrasındaki bir arazide yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü ve 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Patlamanın ardından AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kayıp köylülerin olduğu belirtildi.

Olay sonrası patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi hareket etti. Deprem etkisi yaratan şiddetli patlama, Diyarbakır şehir merkezinden de duyuldu.

Patlamanın bir araca bomba yüklendiği sırada olduğu tahmin ediliyor.

Reuters'ın haberinde patlamada, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği., 4'ü ağır 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Görgü tanıkları, ceset parçalarının yaklaşık 1 kilometrelik alana yayıldığını anlattı.

Yaralılar arasında köylülerin de olduğu, olay sonrası bölgede elektriklerin de kesildiği gelen bilgiler arasında.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sürüyor. Patlamanın patlayıcı hazırlandığı sırada gerçekleştiği tahmin ediliyor.

CNN Türk, haberi ilk duyurduğunda patlamanın polis okulu yakınında ve polis servis aracının geçişi sırasında olduğunu duyurdu. Haber kanalı daha sonra bilgiyi kaldırdı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Canan Altıntaş'ın verdiği bilgiler şöyle:

"Birçok yerde bu patlama hissedildi. Vatandaşlar kendi muhitinde olduğunu zannetti. Sarıkamış Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. İlk bilgilere göre patlamanın kaynağının bomba yüklemesi sırasında olduğu tahmin ediliyor. Yaralıların taşınması için ambulanslar yönlendiriliyor. Köylülerin yaralandığı söyleniyor. Üç yaralının olduğunu duyduk."

Al Jazeera'ye konuşan emniyet kaynakları "Diyarbakır'daki patlama Sarıkamış köyünde PKK'lılar bir kamyonete bomba yüklerken meydana geldi" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre ise, patlamanın yaşandığı köyde yaşayanlar, aracın Dürümlü Köyü’nden önce Herbasan Köyü’nden geçtiğini belirterek, "Bu araç o köye geldiğinde köylüler araçtakilerle tartışmışlar. Araçtakiler ile o köylüler arasında çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüşmüş. O araçtakiler kaçarak geldiği bizim köyde patladı" dedi.

Kayıp köylüler var

Bu arada köylüler, patlamanın ardından ulaşamadıkları yakınları bulunduklarını belirterek, yakınlarının bulunmasını istedi. Köyde AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlamanın olduğu bölgeden yayın