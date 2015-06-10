Diyarbakır'daki gerilim amatör kamerada

Diyarbakır'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan dünkü olaylarda çekilen kamera görüntüleri, "emniyet zafiyeti var mı" sorusunu da gündeme getirdi.

BBC Türkçe’ye konuşan HÜDA-Par Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz da, "Ben emniyetin de iyi niyetli olmadığını, saldıranlara cesaret vererek kaos planına hizmet ettiğini düşünüyorum" demişti.

Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde Hüdapar'a yakınlığıyla bilinen İlim Hizmet Yardımlaşma ve Araştırma Derneği (Yeni İHYA-DER) Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesiyle başlayan olaylar Diyarbakır'da bir kez daha ayağa kaldırdı. Baran'ın öldürülmesini gerekçe gösteren bir grup Şehitlik semtindeki Sisi Kıraathanesi'ni taramış, HDP'ye yakınlığıyla bilinen Özgür Yurttaş Derneği ile bir evi basarak 3 kişiyi öldürmüştü.

7. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerlerin zırhlı araçlarla takviye önlemler aldığı kentin giriş çıkışı kontrol altına alınırken, polis helikopterleri sabaha kadar kent üzerinde tedbir amaçlı turladı. Alındığı iddia edilen önlemlere rağmen gece 01.00'de Saraykapı semtinde 30 yaşındaki Fesih Çınar adlı kişi ensesinden vuruldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Çınar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan silahlı kişiler yine Huzurevleri semtinde Çarmar Marketi'ni taradı, Bağlar ilçesinde de Ahmet Öner isimli esnafı, işlettiği marketin içerisinde silahla vurdu. Karnına ve ayağına kurşun isabet eden Öner, tedavi altına alındı.

Amatör kameralara yansıdı

4 kişinin hayatını kaybettiği gerginlikle ilgili olayların ilk patlak verdiği Şehitlik semtinde çekilen amatör bir görüntü, emniyetin güvenlik zafiyetini de gündeme getirdi. Bir vatandaşın evinin balkonunda çektiği görüntüde üç kişinin hayatını kaybettiği Sisi Kıraathanesi ve Özgür Yurttaş Derneği önünde TOMA ve zırhlı polis araçları olmasına karşın, grup, 20 metre ötede tehditler savuruyor. Bu kişilere yarım saat boyunca müdahale edilmediğini ve grubun bir işyerini tahrip edip sağa sola ateş açtığını belirten görgü tanıkları polisin gruba müdahale etmemesinin olayları büyüttüğünü iddia ettiler. Görgü tanıkları silahlı grubun çevrede polis tedbiri olmasına rağmen Özgür Yurttaş Derneği ve Sisi Kıraathanesi'ne saldırdığını vurguladılar.

HÜDA-Par lideri de suçladı

BBC Türkçe’ye dün konuşan HÜDA-Par Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz da, "HDP mitingine konulan bombanın faili bulundu. Onlarca kardeşimiz hapsedildi hâlâ birileri faili meçhul. Ben emniyetin de iyi niyetli olmadığını, saldıranlara cesaret vererek kaos planına hizmet ettiğini düşünüyorum" demişti.

DHA'da yer alan habere göre, amatör kamerayla çekilen görüntüler şöyle: