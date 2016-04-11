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Diyarbakır'da polis servis aracına yapılan saldırıyı düzenleyenin kimliği belli oldu

31 Mart'ta, servis aracına PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda 8 polis memuru şehit olmuştu

11 Nisan 2016 22:12

Diyarbakır'da polis servis aracının geçişi sırasında otomobile yerleştirilen bombayı patlatan PKK'lının "Rezan Farkin" kod adlı Nezir Çiçek olduğu öne sürüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Merkez Bağlar ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü otomobille düzenlenen, 8 polisin şehit düştüğü, 14'ü polis 29 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı olay yerine bırakan ve polis servis aracı geçtiği sırada bombayı infilak ettirenler belirlendi. İddiaya göre, saldırıda kullanılan beyaz renkli otomobili olay yerine bırakan kişinin "Masiro" kod adlı Mervan Erdem, servis aracının geçişi sırasında bombayı uzaktan kumandayla patlatan örgüt mensubunun ise "Rezan Farkin" kod adlı Nezir Çiçek olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 31 Mart'ta, görevli personelin bulunduğu servis aracının geçişi sırasında PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada 8 polis şehit düşmüş, 14'ü polis 29 kişi yaralanmıştı.  Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6'sı ise serbest bırakılmıştı. Saldırının, PKK’lılarca rehin tutulan müteahhit M.İ'nin gasbedilen aracıyla gerçekleştirildiği belirlenmişti.      

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