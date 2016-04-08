Diyarbakır saldırısında kullanılan araç karakol ihalesinden çekilen müteahhidin çıktı

Diyarbakır'da 8 polisin şehit olduğu bombalı saldırının düzenlendiği aracın sahibi, bir karakol inşaatının ihalesinden çekilen müteahhit M.İ. çıktı. Savcılıktaki ifadesinde M.İ'nin örgütün elinde rehin tutulduğunu söyleyen eşi, "Bu olayların akabinde böyle bir patlama hadisesinin gerçekleşeceğini bilseydim, eşimin hayatının tehlikede olduğunu bilmeme rağmen olayı güvenlik güçlerine bildirirdim" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 polisin şehit olduğu, 14'ü polis 29 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bomba yüklü aracın sahibi olan müteahhidin, karakol istinat duvarının yapılması ihalesinden çekilmesi için örgüt tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 31 Mart'ta zırhlı servis aracının geçişi sırasında PKK'lılarca gerçekleştirilen ve 8 polisin şehit olduğu, 14'ü polis 29 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



PKK tehdit etti, rehin aldı iddiası

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırıda kullanılan bombalı otomobilin sahibi olan ve Lice kırsalında örgüt üyelerince rehin tutulan müteahhit M.İ'nin karakol istinat duvarının yapılması ihalesinden çekilmesi için PKK tarafından tehdit edildiği belirlendi.

M.İ'nin soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Ç.İ. ve kayınvalidesi Z.Ö, mahkemedeki ifadelerinde, müteahhidin rehin alınma sürecini anlattı.

Ç.İ, ifadesinde, PKK tarafından eşinin karakol duvar yapım işinin ihalesine katıldığı için tehdit edildiğini belirterek, örgütün eşini Lice kırsalında rehin tuttuğunu söyledi.

"Patlama hadisesinin gerçekleşeceğini bilseydim, olayı bildirirdim"

PKK'nın eşinin para karşılığında serbest bırakılacağını bildirdiğini ifade eden Ç.İ, şunları anlattı:

"Terör örgütü üyeleri para vermemiz halinde eşimi serbest bırakacaklardı. Parayı bulamayınca istedikleri paranın miktarını daha da artırdılar. Eşimin hayatından endişe ettiğimiz için adli makamlara başvuruda bulunmadık. Eşim hala örgütün elinde. Sağ mıdır ölü müdür bilgimiz yok. Bu olayların akabinde böyle bir patlama hadisesinin gerçekleşeceğini bilseydim, eşimin hayatını tehlikede olduğunu bilmeme rağmen bu olayı güvenlik güçlerine bildirirdim."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Hain saldırının, PKK'lılarca rehin tutulan müteahhit M.İ'nin gasbedilen aracı ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 31 Mart'ta, PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar için Diyarbakır'da geçici görevlendirilen personelin içinde bulunduğu servis aracının geçişi sırasında PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada 8 polis şehit düşmüş, 14'ü polis 29 kişi yaralanmıştı.