Diyarbakır saldırısında 10 gözaltı

Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu'nun katil zanlılarını bulmak için polis ve jandarma ortak ekip kurdu. Ekiplerin belirlenen 12 adrese düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin Aydoğdu'nun şehit edildiği saldırıyla ilgili bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

DHA’nın haberine göre, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki semt pazarında eşi Esra Aydoğdu ile birlikte alışveriş yaparken aşeren eşine meyve almak istediği sırada yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu'nun katil zanlılarını bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ortak ekip kurdu.

Polis ve jandarmanın Terörle Mücadale, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün kurduğu ekipler, olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan şehit Aydoğdu'nun çalıştığı ve oturduğu Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığının caddeye bakan tüm kameralarını incelemeye aldı.

Şehit astsubay ve eşinin geçtiği tüm yollarda ki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri bu bölgelerde takip edilip edilmediklerini inceliyor.

Şehit Aydoğdu'nun vurulduktan sonra kaçan maskeli saldırganların kaçış noktalarındaki tüm güvenlik kameralarını toplayarak zanlıların izini sürerken, saldırı anına tanıklık eden 4 kişinin bilgisine başvuruldu.

Ekipler belirlenen 12 adrese baskın düzenlerken, 10 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin kentte çeşitli tarihlerde el yapımı patlayıcı, molotof başta olmak üzere çeşitli saldırılara katıldıkları belirtildi.

Şüphelilerin Aydoğdu'nun şehit edildiği saldırıyla ilgili bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor. Yetkililer, saldırıyla ilgili operasyonların da sürdüğünü kaydetti.