Diyarbakır'da yol kesen grup polise ateş açtı; 1 polis yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde bu akşam saatlerinde bir grup IŞİD'in Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek için yol kesti.



Ellerinde pompalı tüfekler bulunduğu belirtilen grup, yoldan geçen bazı araçların kontak anahtarlarını alarak trafik akışını engelledi.



Daha sonra yoldan geçen araçlar üzerindeki kişilere kimlik kontrolü yapan göstericilere polis müdahale etti. Göstericiler polise el yapımı patlayıcı, havai fişeklerle karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen takviye polis ekibine de ise pompalı tüfekle ateş açılırken 1 polis memuru yaralandı. Çenesinden yaralandığı belirtilen polis memuru hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



Polisin de karşılık vermesiyle ara sokaklara kaçan saldırganların yakalanması için geniş çüaplı soruşturma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderilirken, güvenlik önlemleri arttırıldı.