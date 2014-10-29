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Diyarbakır'da saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen saldırıda yaralanan astsubay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

29 Ekim 2014 19:22

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Körhat Mahallesi'nde pazarda eşi ile alışveriş yaptığı esnada yüzü maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Astsubay Necdet Aydoğdu'ya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Körhat Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarında saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen astsubay Necdet Aydoğdu beraberinde eşi ile birlikte pazarda alış veriş yaparken, arkadan yaklaşan ve yüzleri maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganların başına silahla ateş açtığı Astsubay ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Astsubay Aydoğdu'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

Polis, olayın ardından saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgeye çok sayıda Özel Haraket Polis timleri de sevk edildi. 

 

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