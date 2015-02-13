Diyanet'ten fetva: El ele dolaşmak dinen uygun değil!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık dergisinin Şubat sayısında yer alan makalede, nişanlı çiftlerin "Elele dolaşmalarının dinen uygun olmadığı" savunuldu. Fetvada, nişanlı çiftlere 'İslami usullere göre görüşüp konuşmaları' tavsiye edildi.

Fetvada "El ele dolaşmayın, görüşürken örtünün" gibi ifadeler dikkat çekti.

Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'de yayımlanan haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşü olarak yeralan "Nişanlılık fetvasında", tartışma yaratacak ifadelere yer verildi. Nişanlıların birbirleriyle görüşüp görüşmeyeceğini ele alan fetvada, "Bu dönemde nişanlıların islami örtünmeyi gözetmek, başkalarının göremeyeceği bir tarzda yalnız kalmamak gibi dini ölçülere uygun olarak, birbirlerini daha yakından tanımak amacıyla görüşüp konuşmalarında bir sakınca yoktur" denildi.



'El ele gezmek günah'







Fetvada nişanlılara şu uyarılar yapıldı: "Nişanlıların flört etmeleri, dost hayatı yaşamaları, dedikoduya mahal verecek şekilde baş başa kalmaları, öpüşmeleri, el ele tutuşmaları ve benzeri İslam’ın onaylamadığı davranışlardan uzak durmaları gerekir."



Bazı gençlerin dini hassasiyeti gözetme adına nişanlılık dönemlerinde “dini nikah” kıydıklarına vurgu yapan fetvada, bunun sonucunda da üzücü olaylar yaşandığı savunuldu. Bu tarz üzücü olayların yaşanmaması için de mutlaka resmi nikah kıyılması gerektiği vurgulandı. Fetvada, “Dinen evlilik hayatı”nın da nikah kıyılmasıyla başladığı belirtilerek, nişanlıların, kesin evlenmeye karar vermeden nikah kıydırmamaları ve İslami usulde nişanlılığa devam etmeleri istendi.