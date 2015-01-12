Diyanet: Erkeklerin küpe takması mekruh

Piyangodan çıkan parayı kullanmanın haram olduğunu açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, marketlerde ve mağazalarda iş yeri sahiplerinin alışveriş yapan müşterilerine verdikleri çekiliş kuponuna hediye çıkması durumunda, müşterilerin çıkan hediyeleri almalarında bir sakınca olmadığını bildirdi. Erkeklerin küpe takmalarının mekruh olduğunu belirten fetvalarda, muskadan medet ummanın da doğru olmadığını açıklandı.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre, Başkanlığın yayınladığı fetvalarda şu ayrıntılara yer verildi:

Çekiliş kuponu helal

Market ve mağazalarda alışveriş karşılığında verilen çekiliş kuponlarına çıkan hediyeler helal midir?



"Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bütün şans oyunları kumardır. Sadece kazananın karlı çıktığı, kaybedenin ise zarara uğramadığı uygulamalar ise kumar niteliğinde değildir. Buna göre, marketlerde ve mağazalarda iş yeri sahiplerinin alışveriş yapan müşterilerine verdikleri çekiliş kuponuna hediye çıkması durumunda, müşterilerin çıkan hediyeleri almalarında bir sakınca yoktur. Çünkü müşterilerden birinin kazanması halinde diğerleri bir şey kaybetmemektedir. Ancak, çekilişe katılmak için ayrıca bir ücret ödenmesi halinde yatırılan para üzerinden şans yolu ile kazanç elde etme durumu söz konusu olacağından yapılan çekiliş işlemi kumar olur."

Muskadan medet ummak doğru değil

Muska kullanmak dinen caiz midir?



"Muska, hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak için yazılan ve insanların üzerlerine astıkları bir materyaldir. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak, caizdir. Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden bir rivayet yoktur. Bazı fıkıh kaynaklarında Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılıp, muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen alimler bulunduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah’tan beklenilecek şeylerin muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması doğru değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar eden şarlatanlara karşı da uyanık olunmalıdır."

Erkeklerin küpe takması

Erkeklerin küpe takması caiz midir?



"Peygamberimiz döneminden itibaren bugüne dek kadınlar süslenmek amacıyla küpe kullanmışlardır. Bu itibarla da kulak deldirip küpe takmak, Müslümanların genel örfünde kadınlara ait bir süslenme tarzı olarak kabul görmüştür. Müslüman erkeklerin ise kadınlara has süs eşyalarını kullanmaktan uzak durmaları gerekir. İslam alimleri, erkeklerin küpe vb. kadınlara özgü takıları takmalarını harama yakın yani mekruh saymışlardır.”