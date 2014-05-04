Diyanet İşleri Başkanı: Gençlerin küpesine, dövmesine karışılmamalı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “Gençler özel yaşamına müdahale edilmesini istemiyor. Saçına, sakalına, küpesine, dövmesine kimse karışsın istemiyor ve aslında bunlarla da uğraşmak gerekmiyor” dedi.

Görmez “Bugünkü gençlik, bir nesil öncesinin dünyasını kendisi için dar görüyor ve kabul edilemez buluyor, bunu dikkate alarak yeni bir dil ve üslup üzerinde çalışmak durumundayız. Bugünkü gençlik, birey oluşuna çok büyük bir değer atfediyor, bunun onu bireyselleştireceği, onu kendisinden uzaklaştıracağı tehlikesi ayrı bir mesele, ama bunu veri bir durum olarak kabul ederek, üzerinde çalışmamız gerekiyor. Özel yaşamına müdahale istemiyor, saçına, sakalına, küpesine, dövmesine kimse karışsın istemiyor ve aslında bunlarla da uğraşmak gerekmiyor” dedi.

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kendilerini en yetersiz gördükleri, en çok eleştiriye açık olmak istedikleri konuların başında da gençliğin geldiğini belirtti. Görmez, ürettikleri hizmetler içerisinde gençlerle diyalog kurabilecek dili ve üslubu hala bulmakta zorluk çektiklerini ve bunun için konuşmaktan çok dinlemeye ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

“Şimdilerde sanki İslam dünyasında hem aidiyetten hoşlanmayan hem de birey olmaya düşkün, özgürlüğüne düşkün bir gençlik türüyle karşı karşıyayız” diyen Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu aidiyeti en azından burada, kendi değerlerine aidiyetle birlikte bu bireysel özgürlüğü yaşamasına yardımcı olmanın ben daha doğru olacağını düşünüyorum.”