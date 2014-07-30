Samsun Müftüsü'nden dövme açıklaması: Haram ve caiz değil

Dövme yaptırmanın Allah’ın yarattığı vücut üzerinde değişiklik yaptırmak anlamına geldiğini belirten Samsun Müftüsü Yrd.Doç.Dr. Hayrettin Öztürk, dövme yaptırmanın İslam dininde kesinlikle caiz olmadığını ve haram olduğunu söyledi.

Yaprak Koçer’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Öztürk “Allah’ın yarattığı; en güzel olandır” ifadesini kullanarak "Dövme yaptırmak İslam dinince kesinlikle caiz değil ve haramdır. Allah’ın yarattığı; en güzel olandır. Dövme yaptırmak vücuda eziyet verir. Dövmesi olan kişinin abdest ve namazı kabul olur. Bu açıdan bir sıkıntı yok. Ancak insanını kendine acı vermesi vücudunu değiştirmesi nedeniyle caiz değildir. Yapılan dövmenin silinmesi de pek mümkün olmuyor. Bunun yanı sıra yapılan dövmeyi gören kişilerin bundan rahatsız olması da ayrı bir durum. İnsanların gözüne hoş gelmiyor. Göreni de olumsuz etkileyemezsiniz. İslam dini güzeli daha güzel yapar. Allah’ın yarattığı da en güzeli en temizidir" dedi.