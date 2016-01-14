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Diyanet İşleri Başkanı Görmez hakkında 'ensest'e fetva nedeniyle suç duyurusu

Diyanet'in internet sitesinde, 'Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil' şeklinde fetva yayımlanmıştı

14 Ocak 2016 12:51

ÖDP İzmir İl Örgütü kadın üyeleri, Diyanet'in 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği skandal cevapla enseste kısmi izin vermesi nedeniyle başta Diyanet İşler Başkanı Mehmet Görmez olmak üzere tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. ÖDP’li kadınlar, ‘’Meşrulaştırmaya çalıştıkları şey 9 yaşındaki kız çocuklarının bedenine yöneliktir” dedi.

Birgün’den Gülsen Candemir’in haberine göre, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İzmir İl Örgütü kadınları, Diyanet tarafından verilen fetvanın çocuk istismarını onayladığını belirterek kamu davası açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yardımcıları Mehmet Emin Özafşar ve Hasan Kamil Yılmaz ile Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Ekrem Keleş, Başkanvekili Cenksu Üçer, Dini Konuları İnceleme ve Soruları Cevaplandırma Komisyonu Üyeleri hakkında, “çocuğa cinsel istismar suçunun işlenmesinin azmettirildiği’’, ‘’suç işlemeye tahrik’’, “suçu ve suçluyu övme”, “kanunlara uymamaya tahrik”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma ve kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

 

“Amaç meşrulaştırmak”

 

Suç duyurusu öncesi adliye önünde yapılan açıklamada konuşan Beyhan Güngör, Diyanet’in bu fetvalarla taciz, tecavüz ve pedofiliyi meşrulaştırmayı amaçladığını belirterek, ‘’Meşrulaştırmaya çalıştıkları şey 9 yaşındaki kız çocuklarının bedenine yöneliktir. Biz ÖDP’li Kadınlar olarak, kadınların özgürlük mücadelesini, yaşama hakkını sonuna kadar savunacak; bulunduğumuz her platformda AKP’nin gerici, kadın düşmanı politikalarına karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Fetvalar sizin, sokaklar bizimdir!’’ dedi. 

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