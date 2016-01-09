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CHP’li Hakverdi'den Davutoğlu'na mektup: Diyanet İşleri Başkanı Görmez, görevden alınsın!

"Göreve geldiği günden itibaren ayrımcılık yapıp nefret suçu işliyor"

09 Ocak 2016 10:26

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Başbakan Davutoğlu’na bir mektup göndererek, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in göreve geldiğinden itibaren “ayrımcılık yaptığını ve nefret suçu işlediğini, toplum üzerinde kabul edilemez olumsuz etkiler yarattığını” belirterek görevden alınmasını istedi.

BirGün'ün haberine göre; Hakverdi, mektubunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2016 yılının ilk günlerinde skandallar ile gündeme gelmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Mehmet Görmez, göreve geldiği ilk günden itibaren gerek yaptığı açıklamalar, gerek sessizliği gerekse de yayınladığı fetvalarla, ayrımcılık yapıp nefret suçu işlemektedir. 2016’ın ilk günlerinde ‘Cemevleri kırmızı çizgimizdir’ diyen Mehmet Görmez’in başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı resmi internet sitesinde yayınlanan fetvada, ‘Öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu?’ sorusuna ‘Babanın kızına şehvet duyması haram değil’ cevabı verilmiştir. Diyanet Başkanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan bu fetva kısa zamanda gösterilen büyük tepki sonrası kaldırılmıştır. Fetvanın kaldırılması yaratılan bu durumu değiştirmeyecektir. “

 

Görmez’in, toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin artık kabul edilemez düzeyde olduğunu kaydeden Hakverdi, görevden alınmasını istedi.

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