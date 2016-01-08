Diyanet'ten 'ensest'e fetva: Babanın 9 yaş üzerindeki kızını şehvetle öpmesi ve sarılması haram değil!

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği cevapla enseste kısmi izin verdi.

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, platforma gönderilen soruda, “Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikâhını düşür mü?” diye soruldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu soruya İslam kaynaklarından farklı yaklaşımlarla cevap verirken, “Bazı mezheplere göre babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur” dendi. Metnin devamında "Hanefilere göre; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda, kızın annesi bu babaya haram olur" ifadesi kullanıldı. “Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz" denilirken, "Kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir” ibaresi kullanıldı.

Platform, çıkan tartışma üzerine ilgili yanıtı sitesinden kaldırdı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'nun "Bir babanın öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu" sorusuna verdiği ve sonra yayından kaldırdığı yanıt şöyle:



"Babanın kendi öz kızını öperken şehvet duyması durumunda nikahının ne olacağı konusunda görüş ayrılığı vardır. Bazı mezheplere göre, babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikaha bir etkisi yoktur (bkz. İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid, Mısır 1975, II, 33; İbn Kudame, el-Muğni, VII, 486; İbn Cüzey, el-Kavaninü’l-Fıkhiyye, 138). Hanefilere göre ise; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda, kızın annesi bu babaya haram olur. Ancak bu tür sonuç doğuracak tutmanın, teni tenine değerek olması, ya da altının sıcaklığını iletecek kadar ince bir örtüden olması gerekir. Kalın elbisesinden tutarak, ya da vücuduna bakıp düşünerek şehvet duymak, bu tür bir haramlık oluşturmaz. Ayrıca kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir. Şehvet duymanın işareti, erkeğin organında bir uyanma, uyanıksa uyanışının artması, kadının da kalbinin heyecanla çarpmasıdır (Merğinani, el-Hidaye, I, 192; Mevsıli, el-İhtiyar, III, 109)."

Söz konusu fetva siteden kaldırıldıktan sonra boş bir sayfa görüntüleniyor:

"İtibarsızlaştırma yöntemi"

Diyanet'in, gelen tepkiler üzerine yaptığı basın açıklamasında "Elektronik ortamda türlü hile ve desiselerle, çeşitli kelime oyunlarıyla, kendisini vatandaş yerine koyarak platforma soru sorup aldığı cevapları da tahrif ederek, bunu Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın bir yöntemi olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez" dendi.