Diyanet, o cevabı yayından kaldırdı, 'ensest fetvası' yorumlarına tepki gösterdi: Elektronik ortam hilesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'nun, 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği "Haram değil" cevabından sonra gelen tepkiler üzerine yaptığı basın açıklamasında "Elektronik ortamda türlü hile ve desiselerle, çeşitli kelime oyunlarıyla, kendisini vatandaş yerine koyarak platforma soru sorup aldığı cevapları da tahrif ederek, bunu Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın bir yöntemi olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez" dendi. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki o fetvanın yayından kaldırılması dikkat çekti.

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği cevapla enseste kısmi izin verdi.

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, platforma gönderilen soruda, “Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikâhını düşür mü?” diye soruldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu soruya İslam kaynaklarından farklı yaklaşımlarla cevap verirken, “Bazı mezheplere göre babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur” dendi. Metnin devamında "Hanefilere göre; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda, kızın annesi bu babaya haram olur" ifadesi kullanıldı. “Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz" denilirken, "Kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir” ibaresi kullanıldı.

Diyanet o fetvayı kaldırdı, açıklama yaptı

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki o fetvanın yayından kaldırılması dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bazı internet sitelerinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Dini Bilgilendirme Platformu’na dayandırılarak verilen ifadeler ve bu çerçevede metinde yer alan akıl ve ahlaktan yoksun görüşler Din İşleri Yüksek Kurulumuza ve Başkanlığımıza isnat edilemez.



Elektronik ortamda türlü hile ve desiselerle, çeşitli kelime oyunlarıyla, kendisini vatandaş yerine koyarak platforma soru sorup aldığı cevapları da tahrif ederek, bunu Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın bir yöntemi olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez.



Bazı medya kuruluşları tarafından bu tür sapkın, çarpık yorum ve değerlendirmelerin bütün bir topluma Başkanlığımızın görüşü olarak takdim edilmesi hiçbir ahlaki temelle ve duyarlılıkla ilişkilendirilemez.



Söz konusu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

