'Ensest' ve 'kürtaj' açıklamalarıyla gündeme gelen Diyanet, 'Alo 190' fetva hattını kapatıyor

Ensest ve kürtajla ilgili fetvalarının ardından büyük tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, "Alo 190" fetva hattını kapatma kararı aldı. Başkanlık, yeni bir sistem üzerine çalışıldığını, bu sistem hayata geçene kadar da hattın kapalı kalacağını duyurdu.

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'na gönderilen “Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikâhını düşür mü?” diye sorulmuştu. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu soruya İslam kaynaklarından farklı yaklaşımlarla cevap verirken, “Bazı mezheplere göre babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur” denmiş, metnin devamında ise "Hanefilere göre; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda, kızın annesi bu babaya haram olur" ifadesi kullanılmıştı. “Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz" denilirken, "Kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir” denmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "kürtaj"la ilgili olarak 2016 Takvimi'nde yayınladığı bir fetvada da "Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde gurre denilen bir ceza tazminat ödenir. Gurre miktarının sünnetteki tatbikat örneğinden yola çıkarak 5 deve, altın ve gümüş (212 gram altın) olduğu görülmektedir" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Alo 190 fetva hattını kapatma kararı aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, fetva hattı için yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez başkanlığında oluşturulan kurul, yeni bir fetva hattı için çalışmalara başladı. Vatandaşları dini konularda bilgilendirmeye yönelik geliştirilecek yeni sistem devreye girene kadar"ALO 190" hattının da kapatılması kararlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında çeşitli öneriler üzerinde duruluyor.