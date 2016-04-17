Diyanet Başkanı'ndan ABD'ye: Sinek ilaçları için gösterdiğiniz hassasiyeti Irak'ta insanları öldürürken de gösterseydiniz

Edirne’nin İpsala ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nca organize edilen Kutlu Doğum haftası etkinliğine Balkanlardan gelen yüzlerce kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ABD ziyaretine dair yaptığı konuşmada, "Amerika’da sivrisinekler için ilaç kullanmanın yasak olduğunu" anlatarak, "Çünkü o ilaç tabiatın dengesini bozuyormuş. Keşke Irak'ta 1.5 milyon insanı öldürürken de bu kadar hassas olabilseydiniz" dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İpsala'da düzenlediği ‘Balkanlar Kutlu Doğum için İpsala’da’ etkinliğine Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova yaşayan soydaşlar, seçilmiş müftüler ile din görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Etkinlik için otobüslerle ilçeye gelen soydaşlar polisin kurduğu noktalarından aranarak içeri alındı. Bir çoğunun yanında taşıdığı çakılara girişte polis ekiplerince el konuldu.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı konuşmada geleceğe daha güçlü umutla bakmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Bir medeniyet ki, ilim irfan medeniyeti, bir medeniyet ki, hak ve adalet medeniyeti, huzur ve barış medeniyeti, kardeşlik medeniyeti. Rabbim kardeşliğimizi güçlendirsin. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin" dedi.

Görmez: Her yerde şiddet, savaş

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de konuşmasında İslam dünyasına bakıldığında her yerde şiddet, savaş ve din adına işlenen cinayet olduğunu söyledi. Özellikle son 10 yılda İslam coğrafyasında ortaya yanlış düşüncelerin yerleştiğini kaydeden Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam dünyasına baktığımızda, İslam maalesef selama dönüşmüyor. Her yerde şiddet, savaş, cinayet şebekeleri, terör, din adına işlenen cinayetler. Hepinizden istirham ediyorum. Balkanlar'da yaşayan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Bilhassa son 10 yıllarda İslam coğrafyasında ortaya çıkan yanlış düşünceleri sakın kendi ülkelerinize, kendi çocuklarınıza, kendi gençlerinize taşımayın. Bunun yolu onları dinimiz konusunda, kitabımız konusunda, peygamberimiz konusunda daima doğru bilgilendirmekten geçer. Buradaki bütün hocalarımıza bu konuda büyük görev düşüyor."

Amerika’ya sivrisinekli sitem

Konuşmasında geçen hafta cami açılışı için gittiği ABD'de sinek ilacı alamadıklarını hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şunları söyledi:

"Geçen hafta Amerika’da açtığımız caminin çevresi ormanlık. Aynı zamanda sinekler var. Dedim ki ‘bir sinek ilacı yok mu?’. Burada tehlike arz edebilir. Dediler ki ‘burada sinek ilacı kullanmak yasak’. Nasıl dedim? ‘Evet sivrisinekleri öldürmek için ilaç kullanmak yasak dediler.’ Maşallah dedim. Ne kadar güzel. ‘Niçin?’ dedim. Çünkü ‘O ilaç tabiatın dengesini bozuyormuş’ dediler. Bir maşallah daha çektim. Sonra dedim ki ‘Ahh keşke Irak da 1.5 milyon insanı öldürürken de bu kadar hassas olabilseydiniz’. Bir örnek de biz Müslümanlardan vereyim mi? Geçen sene Arafat sivrisinek doluydu. İhramlı olduğumuz için hiç birimiz dokunamıyorduk. Ne güzel bir şey ama sinek geliyor, konuyor afiyetle yiyin diyorsunuz, dokunamıyorsunuz. İhramla Allah müminlere ders veriyor. Birkaç günlük de olsa ders veriyor. Sivrisineklere dokunamadık biz ihramdayken, Arafat'ta. Sonra döndük, geldik şeytanı taşlarken binlerce kardeşimizi ezerek öldürdük. Allah bizi bu çelişkilerden kurtarsın. Allah biz insanlığa yeniden merhamet lütfetsin."

Programın sonunda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Balkanlardan gelen din görevlilerini sahneye davet ederek hepsine gül dağıttı.