Sunday Times: Atatürk'ün kurduğu Diyanet, Erdoğan döneminde güçlü bir araca dönüştü

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, uluslararası yaptırımların kalkmasından sonra giderek güçlenen bir İran, Suriye'deki savaş ve Amerika'nın Orta Doğu'ya ilgisini kaybetmesinden kaynaklanan kaygıların, geçmişte sık sık araları açılan Türkiye ve Suudi Arabistan'ı yakınlaştırdığını yazdı. Haberde ayrıca, "Suudi Arabistan'dan esinlenen Türkiye, Fiji'den Küba'ya bir düzineden fazla ülkede iddialı bir cami yaptırma programına girişti. Programı Diyanet yürütüyor. Diyanet, Kemal Atatürk'ün laik idaresinde, 1924'te dinin siyasetteki etkisini sınırlamak için kurulmuştu. Ancak Erdoğan'ın döneminde 1.6 milyar sterlinlik (2.27 milyar dolar) bütçesiyle, Türk nüfuzu için güçlü bir araca dönüştü."ifadeleri kullanıldı.

Gazetede, Louise Callaghan imzasıyla yayımlanan analizde, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Türkiye ziyareti özetle şöyle değerlendiriliyor:

"Beş yıldızlı Marriott otelinin kral dairesinin duvarları bombaya dayanıklı çimentoyla kaplandı. Pencerelere kurşungeçirmez camlar takıldı. Çoğu siyah camlı Mercedes-Benz 500 lüks araçtan oluşan konvoy, Suudi misafirleri kapıya kadar getirdi."

"Erdoğan için, Suudi Kralı Selman'ın ziyareti, bir zamanlar ateşli bir şekilde laik olan Türkiye'yle kendisini İslam'ın merkezi olarak kabul eden Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin derinleşmesini yansıtan, çok önemli bir gösteriydi."

"Siyasette dinin etkisini sınırlamak için kurulan Diyanet güçlendi"

"İran'ın giderek güçlenmesi, Suriye'deki savaşla başlayan bölgesel istikrarsızlık ve Amerika'nın Orta Doğu'dan uzaklaşması geçmişte sık sık anlaşmazlık yaşayan iki ülkeyi yakınlaştırdı. Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, 'diğer bölgesel ve uluslararası müttefiklerinkiyle kıyaslanınca, Ankara ve Riyad arasındaki yakınlaşmanın emsalsiz' olduğunu söylüyor. Çağaptay, 'Bu Türkiye'nin kurduğu en önemli ilişki' diyor."

"ABD'nin, NATO üyesi ve geleneksel en yakın müttefiklerinden biri olan Türkiye'yle ilişkileri son zamanlarda zayıfladı. Obama'nın Kürtlerle savaş ve basın özgürlüğü konusundaki eleştirileri Erdoğan'ı kızdırdı. Hem Suudi Arabistan, hem de Türkiye, ABD'nin Suriye'deki iç savaştaki hareketsizliğinden rahatsız. İngiltere'nin eski Ankara büyükelçilerinden David Logan, 'Türkler ve Suudiler, ABD nezdindeki etkilerini kaybetmelerinin kendilerini aynı noktada buluşturduklarını düşünüyor' diyor."

"Suudi Arabistan'dan esinlenen Türkiye, Fiji'den Küba'ya bir düzineden fazla ülkede iddialı bir cami yaptırma programına girişti. Programı Diyanet yürütüyor. Diyanet, Kemal Atatürk'ün laik idaresinde, 1924'te dinin siyasetteki etkisini sınırlamak için kurulmuştu. Ancak Erdoğan'ın döneminde 1.6 milyar sterlinlik (2.27 milyar dolar) bütçesiyle, Türk nüfuzu için güçlü bir araca dönüştü."