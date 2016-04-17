Diyanet İşleri Başkanı: "Sizde niye canlı bomba yok?" diye soruyorlar, "Bizde imam hatipler var" diyorum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, batıda ve doğuda Müslümanların düzenlediği canlı bombalı eylemlerine ilişkin, “Bütün Müslümanları bu kötülükler sarmışken, sizin ülkenizde niye bunlar olmuyor? Batılısı da doğulusu da soruyor. Benim verdiğim cevap şu oluyor. Hamdolsun bizde imam hatip liseleri var. Neden imam hatip Liseleri çok önemli, çünkü imam hatip liselerinin müfredatı kainatın ayetleriyle, kitabın ayetlerini birlikte veriyor” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Trakya ve Balkanlar’dan gelen imam hatip liseleri müdür ve öğretmenleriyle Edirne’de bir araya geldi. Meriç nehri kenarındaki Lalezar restoranda, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi’ programına katılan Görmez, İslam dünyasında yaşanan en büyük sorunun eğitimden kaynaklandığını ifade etti.

Bir süre önce İran ve Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretleri anlatan Görmez, Müslümanların gerçekleştirdiği canlı bomba eylemlerden bahsederek Türkiye’de olmamasının nedeninin imam hatip liseleri olduğunu ileri sürdü. Mehmet Görmez, şöyle konuştu:

“Bundan bir müddet önce İran ve Suudi Arabistan’a ziyaretlerim olmuştu. Ben Suudi Arabistan’a giderken yolda 38 kişinin idam edildiğini öğrendik. Ertesi gün yaptığımız toplantıda şunu ifade ettim. Dün biz yoldayken siz 38 insanı idam etmişsiniz. İdam sebeplerine baktığımız muhtelif yerlere bomba yerleştirerek, insanları katletmiş, bazı binaları tahrip etmişler ve benzeri suçları var. Başka insanların katline neden olmuşlar. Fakat idam edilenlerin kimliklerine baktığımda 16-17 tanesi ülkenizde bütün dünyaya İslam alimi yetiştiren, üniversitelerden mezun, şeriat fakültelerinden mezun olmuşlar. Bu aynı zamanda eğitim sistemimizi, insan yetiştirme düzenimizi gözden geçirmek gerektiğini göstermiyor mu? Biz Diyanet olarak Somali’den bin çocuğu Türkiye’ye getirdik. Somali'de biraz açlık ve kıtlık ile pençeleşirken, milletimizin yardımları oraya ulaştıktan sonra biz de başkanlık olarak üzerimize aldığımız bir görevle bin çocuğumuzu Türkiye’ye getirerek, okumalarını sağladık. Tabi çok müracaat olunca orada mülakatlar yapıldı. Bu sırada çocukların seçimi için Somali’de bir binada gencecik kuyrukta iken bir adam geldi beline sardığı bombayı patlattı, 78 genç insan oracıkta öldü. Sonra kendisini bu şekilde intihar ederek bu cinayete yol açan cinayet makinesinin sizin şeriat fakültesinden mezun olduğunu gördük. Bunun izahı nasıl yapılabilir. Hangi düşünce bu insanları bu noktaya getirdi. Hangi kitap, Kuran’ın hangi ayeti, hazreti peygamberin hangi sünneti. Bu düşünceler İslam dünyasına nasıl bulaştı? Harici sebeplerini biliyoruz, ama bizden kaynaklananları nereye koyacağız. Bunun üstesinden elbette ancak biz marifetle, hikmetle gelebiliriz.”



"Hamdolsun bizde imam hatip liseleri var"





Müslüman ülkelerde canlı bombalı terör saldırılarını hatırlatan Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün Müslümanları bu kötülükler sarmışken, sizin ülkenizde niye bunlar olmuyor. Batılısı da doğulusu da soruyor. Benim verdiğim cevap şu oluyor. Hamdolsun bizde imam hatip liseleri var. Neden imam hatip liseleri çok önemli, çünkü imam hatip liselerinin müfredatı kainatın ayetleriyle, kitabın ayetlerini birlikte veriyor. Çünkü imam hatip liselerindeki müfredat bütün eksikliklerine rağmen hakikatın herhangi bir insanın tek elinde olmadığın öğretiyor.”

Doğuda yürütülen terörle mücadeleye de değinen Görmez, terörün bölgede halkını İslam medeniyetinden koparmaya çalıştığını ifade ederek, “Bu topraklarda yaşayan ve tarih boyunca İslama sadakatinde hiçbir şüphe olmayan bir halkın İslam medeniyetinden koparılması söz konusu. Onun için hepimize büyük görevler düşüyor, önce kendi ülkemizin bütünlüğünü korumak ve muhafaza etmek, sonra da çocukları en iyi şekilde yetiştirmek. İslam dünyasında ortaya çıkan yanlış düşüncelerin çocuklarımıza sirayet etmemesinin yolu onları güçlü kılmaktır, medeniyet değerlerimizle mücehhez (donanımlı) kılmak. Bunun için her birimizi daha iyi yetiştirmek için çok daha büyük çaba ve gayret içerisinde bulunması gerek” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından öğlen yemeğini öğretmenlerle birlikte yiyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Trakya Kuran Günleri ve Kuran okuyucuları seminerine katıldı. Bir otelin konferans salonundaki program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görmez, şehit cenazelerinde çalınan cenaze marşları nedeniyle çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, “Doğrusu pek çok şehit ailesinin bizzat müracaatları ve mektuplarında ifadeleri, kendi evlatlarının peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra camide, cenaze namazı gibi güzel bir ibadetle birlikte tekbirle, dua ile Kur’anı-ı Kerimle onları ahirete uğurlamanın çok daha doğru olduğu, bize ait olmayan, kültürümüzde olmayan bir marş ile uğurlanmasını doğru bulmadıklarını ifade ettiler. Ben de bunu kamuoyu ve yetkililerle paylaşmayı şehitlerimizin yüce hatırası için gereklilik duydum” ifadelerini kullandı.

Görmez, doğuda PKK'lilerin 89 camiyi tahrip ettiği bilgisini vererek, “Bütün maalesef 89 cami tahrip edildi, bazıları ibadet edilemez hale geldi. Şu anda arkadaşlarımız büyük bir kısmını tamir ettiler. İnşallah en kısa zamanda camilerimizin tamamının milletimizin ibadetine açılır ve inşallah millet olarak bir daha bu acıları yaşamayız” diye konuştu.