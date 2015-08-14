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Diyadin'de özel harekâtçılar tarafından öldürüldüğü öne sürülen çocuklar toprağa verildi

Valilik, öldürülen çocuklar için 'çocuk değil silahlı terörist' açıklaması yapmıştı

14 Ağustos 2015 23:29

Ağrı Diyadin'de özel harekât timleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen Muhammed Aydemir (15) ve Orhan Aslan'ın (16) cenazeleri Erzurum'da yapılan otopsiden sonra ilçeye getirilerek, kitlesel şekilde toprağa verildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Murat Mahallesi'ndeki fırına ait odunlukta öldürülen Aydemir ve Aslan'ın cenazeleri Erzurum'da yapılan otopsi işlemleri sonrası Diyadin'e getirildi. Diyadin girişinde yüzlerce araçlık konvoy ile karşılanan cenazeler, Merkez Cami'de dini vecibeleri yerine getirildikten sonra tabutlar omuzlarda taşınarak şehir mezarlığına götürüldü. DİHA'da yer alan habere göre, burada okunan dualardan sonra cenazeler toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce yurttaşın yanı sıra HDP Ağrı milletvekilleri, Ağrı merkez ve ilçe belediye eşbaşkanları da katıldı.

 

'Bu savaş Erdoğan'ın başkan olma savaşı'

 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, AKP iktidarının halk arasında korku yaratmaya çalıştığını kaydederek, halkın bu baskılara karşı en demokratik hakkını kullanması gerektiğini söyledi. İlhan, "Seçimden sonra AKP halk üzerinde zulüm yapmaya başladı. Biz bu iktidara savaş yaptırmayacağız. Bu zulmü halkımızın üzerinde kaldırmak için barış çadırını kuruyoruz. Biz dağda canlı kalkan eylemlerini yaptığımızda devlet gelip şehirde katliam yapıyor. Şehirde canlı kalkan olduğumuzda dağda katliam yapıyor. Bu savaş Erdoğan'ın başkan olma savaşıdır. Halkımızdan istediğimiz bu zulümlerden korkmaması ve her şekilde baskılara karşı büyük bir demokratik mücadele vermeliyiz. Sizden ricamız onların zulümlerine karşı sokaklardan alanlardan çıkmayalım" dedi.

 

'Faillerin kim olduğunu çok iyi biliyoruz'

 

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Sırrı Sakık ise, Ağrı halkının değerlerine sahip çıktığını belirterek, "İki hafta içinde Ağrı da 4 faili meçhul olarak kardeşimizi kaybettik. Ama faillerin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu çocukların katili devlettir. Bu gün Diyadin'de katledilen çocuklar öğrenciydi. Kendi hallerinde insanlardı. Çocukların müdürleri de açıklama yapmış. Çocuklardan biri kendilerinin öğrencileridir. Eve ekmek götürmek için çalışan insanlardı. Bunlar öldürülürken eli kanlı insanlar buna kılıf bulmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızı siz katlettiniz" diye konuştu.

 

'Sayın Öcalan ile görüşün'

 

Çocukların katillerini iyi bildiklerini vurgulayan Sakık, vicdan sahibi olan kesimlerin Ağrı'ya gelip araştırma yapması gerektiğini ve infaz edilen iki çocuğun da masum olduğunu herkesin bildiğini kaydetti. Sakık, "Burada ruh halleri paramparça olanlar, burada çocukları paramparça ediyorlar. Savaşlar kirlidir. Kimliğiniz Kürt ise savaş sizin için daha kirlidir. Bu katliamlar 90'lı yılların ruhu değil mi? Biz bir daha bu topraklarda bir daha savaş yaptırmayacağız. Kim olursa olsun ölümlerin arasına fark koymuyoruz. Savaşa karşı birlik oluşturmalıyız. Yol yakınken müzakerelere dönün. Sayın Öcalan ile görüşün. Orada gelecek açıklamalar bu sürece panzehir olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra kitle ilçedeki köy garajında kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

 

 

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