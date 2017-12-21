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Politika

"Dışişleri Bakanlığı’nda iki heyet hazırlandı, Esad’la görüşmeye gidecek"

Esad, yabancı devletin komutasında çalışanları "vatan haini" olarak nitelendirmişti

21 Aralık 2017 19:38

Türkiye’nin Suriye'nin Afrin’e askeri harekatın düzenleyeceğinin konuşulduğu bugünlerde, hükümetin uzun bir aradan sonra yeniden Suriye'ye resmi ziyaret düzenlemeye hazırlandığı iddia edildi. 

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinin gerginliği artırdığı Meclis kulislerine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la resmi bir görüşme gerçekleştirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nda iki heyet hazırlandı. Bakanlığın hangisi heyetin gideceğine karar vereceğinin konuşulduğu kulislerde, iki heyetin de resmi ziyarete katılabileceği belirtiliyor.

Esad’ın “vatan haini” açıklamaları muhalefet kulisinin gündeminde

Muhalefet kulislerinde, Türkiye’nin Esad’la bir anlaşma yoluna gitmek istediği ve Afrin konusunda Suriye Devlet Başkanı'nın desteğinin aranacağı konuşuluyor. Meclis sohbetlerinde, Esad’ın Hmeymim Askeri Üssü'nde Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin ile görüşmesi sonrası yaptığı, "Herhangi bir yabancı devletin komutasında çalışan, vatanına, halkına ve ordusuna karşı olan herkes diğer taraflarca adlandırılmasının önemi olmaksızın vatan hainidir” açıklamasına da dikkat çekiliyor.

"Alt düzeyde temaslar bir süredir devam ediyor"

Kulislerde, böyle bir resmi görüşmenin gerçekleşmesi halinde Esad’ın Dışişleri heyetinde yer alacak isimleri dikkatlice inceleyeceği belirtiliyor. Kulis bilgisine göre, iki ülke arasında bir süredir alt düzeyde temaslar yürütülüyor. 

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