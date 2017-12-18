Esad: ABD yönetimi altında çalışan Kürtler vatan hainidir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD destekli Kürt savaşçıları “hainler” olarak nitelendirdi. “Bahsedilen Kürtler sadece ‘Kürt’ değil” diyen Esad, yabancı bir ülke için çalışan herkesin vatan haini olduğunu savundu.

Sputnik Türkiye’de yer alan haber göre, Hmeymim Üssü’nde Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin’le bir araya gelmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Esad, son tur Cenevre görüşmelerinde Suriye hükümetine yöneltilen suçlamaları 'geçersiz' olarak değerlendirdiklerini belirtti ve "Çıkarları için çalışan grupları suçlayamazlar. Bizim için bu suçlamalar hiçbir anlam taşımıyor. Onlar geçersiz” dedi.

"Soçi’deki ana tartışma konuları anayasa ve seçimler"

Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 'temsil ve katılımcı' bağlamında Cenevre'den farklı olmasını umduklarını söyleyen Esad, kongre için başlıkları kararlaştırdıklarını, kongrede her konunun tartışılabileceğini ancak yeni anayasa ve seçimlerin öncelik olduğunu vurguladı. Esad "Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana ajandası net olarak çizildi. Ana tartışma konuları anayasa ve seçimler” diye konuştu.

Şam'ın bu konferansın temsil kalitesi bakımından Cenevre'den farklı olmasını umduğunu söyleyen Esad "Şimdi 3 konferansımız var. Cenevre, Astana ve Soçi. Rus dostlarımız ile birlikte çalıştığımız Soçi'deki kongre Cenevre'dekinden katılımcıların kalitesi ve katılacak gruplar açısından çok farklı. Diğer taraftan Cenevre'de müzakerelerde bulunduğumuz gruplar bildiğiniz gibi Suriye halkının görüşlerini yansıtmıyor. Hatta bazı durumlarda kendi fikirlerini bile yansıtmadıklarını söyleyebilirsiniz. Hepsini genellemiyorum fakat ana sorunlardan biri de bu" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki uzlaştırma rolünü hoşnutlukla karşıladıklarını anlatan Esad ancak BM'nin bu rolünü bundan sonra da hoş karşılamaları için uluslararası kuruluşun Suriye'nin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini belirtti ve "Eğer BM temsilcileri buraya seçimlerde bir rol oynama amacıyla gelecekse bu rol BM sözleşmeleri temelinde olmalı. Ki bu Suriye'nin egemenliğine ve Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı temelindedir. Bu nedenle BM'nin herhangi bir rolü bizim için sorun değil. Hatta BM'nin herhangi rolünü tek bir şartla hoş görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu rol Suriye'nin egemenliğine saygı göstermeli. Bunun dışında kalan her şey reddedilecek” ifadelerini kullandı.

"Savaşın sona erdiğini söylemek gerçekçi değil"

Suriye'de savaşın sona erdiğini söylemenin gerçekçi olmadığını ancak savaşın büyük kısmının üstesinden IŞİD'in yok edilmesi ile gelindiğini kaydeden Suriye Devlet Başkanı, şöyle devam etti: "Savaşın sona erdiğini söylemek gerçekçi değil. Hala savaş durumundayız. Tabii ki IŞİD'in tamamen olmasa bile Suriye'deki ana merkezlerini ezerek yok edilmesi bu savaşın önemli kısmının üstesinden geldiğimiz anlamına geliyor. Bu önemli bir adım ve büyük bir zafer."

"Herkesin dikkatinin sadece IŞİD'e odaklanmasının, Suriye'de hala Batı destekli terörizmin varolduğu gerçeğinden dikkati uzaklaştırma girişimi olduğunu anlamalıyız. Bu terörizmin başında El Nusra var. Terörizm sadece IŞİD'le sınırlı değil. IŞİD bu terörün sadece parçası. Ve hala IŞİD, El Nusra ve diğer adlardaki örgütler gibi terör grupları varsa bu bizim hala savaşta olduğumuz anlamına gelir. Terör örgütünün adı ne olursa olsun son terörist yok edilince savaş bitecek. Ancak o zaman zaferden bahsedebiliriz.”

Ülkenin doğusundaki ABD destekli güçleri (YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri) için de 'vatan hainleri' ifadelerini kullanan Esad, "Bu bahsedilen 'Kürtler' sadece Kürt değil. Yabancı bir ülke için çalışan herkes, ki bunların çoğu ABD yönetimi altında, vatan hainidir” dedi.