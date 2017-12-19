SDG’den Esad’a: O ve yönetiminden geride kalanlar ihanet hakkında konuşacak son kişiler

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD’yle işbirliği yapan Kürtleri “vatan haini” olarak nitelendiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yanıt verdi. Esad’ın “ihanet” hakkında konuşabilecek son kişi olduğu belirtilirken, Suriye Devlet Başkanı ülkesinin sınırlarını uluslararası teröre açtığı kaydedili.

AFP’nin aktarımına göre SDG’den yapılan açıklamada, “Beşar el Esad ve yönetiminden geride kalanlar ihanet hakkında konuşma hakkı olan son kişiler” ifadelerine yer verildi.

Suriye yönetimini, Suriyelilerin kanlarını dökmeleri için hapishanelerdeki “teröristleri” serbest bırakmakla suçlayan SDG açıklamasında, “Bu yönetim, dünyanın dört bir yanındaki yabancı terörist sürülerine ülkenin kapılarını ardına kadar açmıştır” dendi.

Hmeymim Üssü’nde Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin’le bir araya gelmesinin ardından gazetecilere konuşan Suriye Devlet Başkanı Esad, ABD destekli Kürt savaşçıları “hainler” olarak nitelendirmişti. “Bahsedilen Kürtler sadece ‘Kürt’ değil” diyen Esad, yabancı bir ülke için çalışan herkesin vatan haini olduğunu savunmuştu.