Dışişleri Bakanlığı, tahliye hazırlığı için Ukrayna'daki vatandaşlardan bilgilerini istedi

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da tahliye operasyonu düzenlendiğinde iletişime geçebilmek için Türk vatandaşlarının kendilerinin, beraberlerindeki birinci derece yakınlarının isim ve kimlik bilgilerini, bulundukları şehri ve irtibat numaralarını [email protected] e-posta adresine ya da +90 538 095 88 31 cep numarasına WhatsApp ya da SMS olarak iletmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin yeni bir duyuru yayınladı.

Duyuru şöyle:

“Ukrayna’da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız,

Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz.

[email protected]

+90 538 095 88 31” (ANKA)

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