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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan Savunma Bakanı'na: Aklını başına topla!

"Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz"

02 Şubat 2017 09:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile tekrar alevlenen 'Kardak' gerilimin ardından kayalıklara çelenk bırakan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suiistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz" dedi.

Yunan Savunma Bakanı çelengi Kardak'a böyle bıraktı

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki Ege sorununa dikkat çekerek, sürmekte olan istikşafi görüşmeleri hatırlattı ve şunları söyledi:

"Biz bu istikşafi görüşmeleri hep devam ettirdik. Çipras Hükümeti döneminde iktidar ortağı da olan radikal sağ partinin başkanı aynı zamanda Yunanistan’ın Savunma Bakanı. Bu bakan sürekli tahriklerde bulunuyor. Yunanistan eskiden beri tahrik edici şeyler yapıyor. Biz komşumuzla gerginlik olmasın diye aklıselim davranıyoruz.

"Tırmanırsa Allah korusun"

"Çoğunu gündeme bile getirmiyoruz. Ancak Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suiistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz. Bakan’ın tavrı yeni değil. Biz bu tavırlarını Çipras’a da söyledik, söylüyoruz. İki ülke arasında ihtilaflı konular konuşarak çözülmeli. Sağduyulu olmak lazım. Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli.”

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Mevlüt ÇavuşoğluYunanistanKardakPanos Kammenos

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