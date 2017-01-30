Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından 'Kardak' pozu

15 Temmuz darbe girişimine katılan 8 askerin iadesini reddeden Yunanistan ile kriz yaşanırken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte dün Kardak kayalıkları bölgesinde dolaştı ve fotoğraf çektirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla birlikte Aksaz Üssü’nde dün sürpriz bir denetim yaptı ve hücumbotla Kardak kayalıkları civarında dolaştı.

Orgeneral Akar ve komutanların sürpriz incelemesi Genelkurmay Başkanlığı’ndan duyuruldu. Basına gönderilen açıklamaya göre Akar ve komutanlar, dün Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı’na bağlı gemilerde inceleme ve denetim yaptı. İki hücumbot ile Ege’ye açılan komutanlar, Kardak kayalıkları bölgesinde dolaştı. Genelkurmay’ın verdiği bilgiye göre hücumbotla Kardak’ın yanına kadar gelen komutanlar, arkalarında kayalıklar görünecek şekilde fotoğraf çektirdi. Akar ve komutanların, darbe girişimine katılan askerlerin iade talebini reddeden Yunanistan ile kriz yaşanırken Ege’de görüntü vermeleri dikkat çekti.

Ufak bir bot geldi

Akar ve komutanların bölgede bulunduğu sırada kayalıklara çıkmalarının Yunan gemilerince engellendiği iddiası ise yalanlandı. Komutanların bölgeden dönmelerinin ardından yayılan haberlere karşı askeri bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ziyaret ve denetleme planlandığı şekilde icra edilmiştir. Bu bölgenin hassasiyeti herkesçe malumdur. Bu bölge sürekli her iki ülkenin Deniz Kuvvetleri tarafından 24 saat esasına göre gözlemlenmektedir. Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemi hücümbot gelirse, bizim Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız da tedbir amaçlı olarak bölgeye gitmekte gözlem yapmaktadır.

Genelkurmay Başkanımızın seyri esnasında bölgeye ufak bir Yunan Sahil Güvenlik botu gelmiş ve uzak bir mesafeden gemi ve hücumbotlarımızı gözlemlemiştir. Herhangi bir engelleme söz konusu değildir, olamaz da. Bu kapsamda yapılan haberler gerçek dışı ve maksatlıdır.”

TSK: Caydırıcıyız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile birlikte 29 Ocak 2017 tarihinde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Ziyaret sırasında Kardak kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetlerimize ait iki hücumbot ile seyir icra edilmiştir. Orgeneral Akar, TSK olarak Ege Denizi’nde icra etmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir. İlaveten ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK’nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurgulamıştır. Orgeneral Akar, ayrıca TSK’nın bölgemizde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu da ifade etmiştir.

Atina'da heyecan ve endişe

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Kardak kayalıkları bölgesinde seyir icra etmesi Yunanistan’da büyük heyecan ve endişe yarattı. Bazı Yunan televizyonları yayınlarını yarıda keserek olayı ‘flaş’ haber olarak duyurdu. Haber siteleri de manşetlerinde ‘Çok büyük Türk tahriki’, ‘Türkler Kardak’ta kriz ortamı yaratıyor’, ‘Vahşi Türk tahriki’ başlıklarını kullandı. Yunan medyasında, Orgeneral Hulusi Akar’ın fotoğrafları ise “Yunan karasularının ihlal edildiğinin kanıtıymış” gibi gösterildi.

Yunan iddiası: Uyardık

Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Türk teknelerinin uyarıldığı iddia edildi. Açıklamada, “Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir hücumbot, özel kuvvetlerin naklinde kullanılan 2 şişme botun refakatinde saat 11.00 sularında Kardak kayalıklarına yaklaştı. Türk tekneleri, Yunan karasuları ihlal ederek, sözkonusu deniz bölgesinde yaklaşık 7 dakika kaldılar. Bölgede bulunan, Yunan Sahil Güvenlik tekneleri ile Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisi, Türk teknelerinin hareketlerini izledi. Türk teknelerinin Yunan karasularına girmeleriyle de uzaklaşmaları için gerekli uyarılar derhal yapıldı. Ardından Türk tekneleri Bodrum limanına doğru uzaklaştılar” denildi.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 1996’da Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde ölen 3 Yunan subayının anısına 2016 ocak ayında Kardak kayalıkları civarında denize çelenk atmıştı. Kammenos’un bu “icraatı” sırasında Türk ve Yunan kuvvetleri arasında gergin saatler yaşanmıştı.

Kardak krizi nasıl çıktı

Kardak krizi, Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başladı. Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık 20 Ocak 1996’da ilk kez bir Yunan gazetesindeki haberle duyuldu. Gemi kurtarıldıktan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürdü. Yunanistan ordusu, doğudaki kayalığa asker çıkarıp bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri adanın çevresinde konuşlandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, “O bayrak inecek, o asker gidecek” diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olduğunu açıkladı. 30 Ocak 1996 gecesi Yunan bayrağı bulunan kayalığın karşısındaki kayalığa Türk komandolar çıkarma yaptılar ve Türk bayrağı diktiler. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile NATO Genel Sekreteri Javier Solana’nın girişimleriyle tansiyon düşürüldü. İlerleyen günlerde iki kayalıktan da askerler çekildi ve bayraklar indirildi. Kayalıklarda kriz öncesi duruma dönüldü.