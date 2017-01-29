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Kardak'ı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı'nı Yunan botu önlemeye çalıştı

Yarım saat süren gerginlik sonrası Akar Bodrum'a geri döndü

29 Ocak 2017 17:14

1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamını yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlenirken bir Yunan botu, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ı taşıyan hücum botunun önüne geçti. Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri döndü.

Hürriyet'in haberine göre, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı.  

Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hücum botuna binip peşindeki iki hücum bot ile birlikte 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’na gitti.

Turgutreis ve Ortakent sahillerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, gemi yanaşma iskelesine gelerek buradan karaya çıktı. Daha sonra bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Orgeneral Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Konuya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte 29 Ocak 2017 tarihinde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Ziyaret sırasında Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetlerimize ait iki hücumbot ile seyir icra edilmiştir.Orgeneral AKAR, TSK olarak Ege Denizinde icra etmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir.

İlaveten ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK’nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurgulamıştır.

Orgeneral AKAR, ayrıca TSK’nın bölgemizde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu da ifade etmiştir."

 

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