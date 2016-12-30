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Yunan basını: Türkler yeni bir Kardak krizi mi tezgâhlıyor?

Yunan emniyet birimleri de Türk makamlarına Alcatras'ın "teknik ve inşaat malzemesi" yükü taşıdığını bildirdiği belirtildi

30 Aralık 2016 12:35

İstanbul Tuzla'dan Antalya'ya giderken 26 Aralık'ta dümeninin kilitlenmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve Türk karasularından çıkarak Kos Adası açıklarında karaya oturan Türk bandıralı 'Alcatras' gemisinin yüküyle ilgili Atina'da "Türkler yeni bir Kardak  krizi mi tezgâhlıyor?" haberlerinin yapıldığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Alcatras’ın karaya oturmasını, Figen Akad adlı Türk yük gemisinin 1995  yılında Noel bayramı arifesinde Kardak’ta karaya oturmasına benzetti. Denizcilik Bakanlığı’nın ilk açıklamasında, ‘Alcatras’ta çatlak oluştuğu ve su aldığı, 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

Bakanlık: Yük bilgisi yok

 

Yunan medyasında Alcatras’ta silah yüklü olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Bazı habersiteleri geminin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait firkateynler için füze sistemi taşıdığını ileri sürdü. Alcatras’ın dalgıç gemisi, kum taşıma gemisi ve balıkçı gemisi olduğuna ilişkin farklı iddialar da birbirini izledi. ‘Turkishnavy.net’ sitesinde Aselsan’ın ürettiği Korkut tipi uçaksavar sisteminin parçalarını taşıyor olabileceği iddiası Atina’da söylentilerin tavan yapmasına neden oldu.

Savunma içerikli haber sitesi Onalert, 28 Aralık’ta gemideki ‘şüpheli yükün’ Türk bandıralı başka bir gemiye yüklendiğini yazdı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, gerek gemi sahibi firma gerekse Yunan emniyet birimleri Türk makamlarına Alcatras’ın “teknik ve inşaat malzemesi” yükü taşıdığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, gemide Aselsan’a ait savunma mekanizmalarına ait yük olduğuna ilişkin iddiaları doğrulamadı. Yetkililer, “Böyle bir yük olduğuna dair bilgi yok” dedi.

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