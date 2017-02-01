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AKP’li vekil: Yunanistan’ı uyarıyorum, sizi vururuz!

"1996 da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz"

01 Şubat 2017 20:26

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kardak gerilimine ilişkin olarak “Yunanistan'ı uyarıyorum: 1996 da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz” ifadelerini kullandı.

Kocabıyık’ın Twitter’da Yunanistan’la ilgili yazdığı mesajlar şöyle:

AKP'li Kocabıyık"1996 yılında başbakan çiller Kardak da yunan gemilerini batırın talimatını verdi. Dönemin korkak deniz komutanı bu emri yerine getirmedi.

"O gün siyasi talimat yerine getirilmediği için Ege'de yunan şımarıklığı devam ediyor. Ama Yunan şunu bilmeli. Türkiye 96 Türkiye'si değil.

"Yunanistan'ı uyarıyorum: 1996 da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz!"

 

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