Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 anlaşması, CAATSA'dan önce yapılmıştı; bu yasaya bağlı yaptırım uygulanamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, "S-400 anlaşması, CAATSA'dan (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında ABD'nin yaptırımları hakkında, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına bir saldırıdır" dedi