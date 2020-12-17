Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 anlaşması, CAATSA'dan önce yapılmıştı; bu yasaya bağlı yaptırım uygulanamaz
"Geri adım atmayacağız"
17 Aralık 2020 11:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, "S-400 anlaşması, CAATSA'dan (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında ABD'nin yaptırımları hakkında, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına bir saldırıdır" dedi
Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız" dedi.
Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır" diye konuştu.