ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

T24 Haber Merkezi

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'tek taraflı yaptırımlarının kınandığı' duyurulurken, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

4 kişinin mal varlığı dondurulacak, vize kısıtlaması getirilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Demir ve beraberindeki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.

Türkiye'ye "S-400 problemini ABD ile koordineli olarak çözme" çağrısı

Pompeo, Ankara'ya "S-400 problemini ABD ile koordineli olarak çözme" çağrısı yaptı. Açıklamada Türkiye, ABD'nin "müttefiki" ve "bölgesel güvenlikte önemli partneri" olarak nitelendirilirken, Washington'ın S-400 engelini aşıp yıllardır süregelen savunma işbirliğine devam etmek istediği ifade edildi.

ABD Kongresi, geçen günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etmiş, Başkan Donald Trump ise tasarıyı veto edeceğini duyurmuştu.

Türkiye, yaptırım kararını kınadı

Türkiye, ABD'nin yaptırım kararını kınadığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerisinin kabul edilmediği ve tek taraflı yaptırımlara başvurulduğu belirtilirken, "Her türlü izandan yoksun bir davranıştır" denildi.

"Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denilirken, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan 'imtina etmeyeceği' açıklandı.

TIKLAYIN - Ankara'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye getireceği yaptırımlarda ABD ile uyumlu bir yol izleyeceğini açıklamıştı.

AB, geçen hafta yapılan toplantıda yaptırım listesini genişletme kararı alırken Türkiye'ye yönelik daha sert yaptırımları Mart'ta görüşeceğini belirtmişti.

Lavrov: ABD'nin yaptırımları gayrimeşru

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kararının ardından Rus ajansı Interfax'a açıklama yaparken, yaptırımların gayrimeşru olduğunu ve ABD'nin uluslararası hukuka yönelik kendini beğenmişliğini gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, "Ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış oması üzüntü verici" demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Amerika ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış oması üzüntü vericidir" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Türkiye Avrupa Birliği'nden yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Aynı şekilde ABD'den de terör örgütüne karşı mücadelede destek bekliyoruz. Biz ne komşularıyla, ne de başka herhangi bir devletle gerilim, hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz."

İsmail Demir'den açıklama

ABD'nin yaptırım listesine ekleme kararı aldığı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız" dedi.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Demir ifadelerine, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" diye devam etti.