Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kimse TSK ile şaka bile yapmasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde konuştu.

Şah Fırat operasyonu hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye bir kez daha dünyaya şunu göstermiştir. Türkiye’nin namusuna güvenliğine tehdit oluşturan bir durum olursa onunla mücadele ederiz.Kimse TSK ile şaka bile yapmasın. TSK dün akşam kabiliyetini kapasitesini tüm dünyaya göstermiştir" yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye oradaki topraklarını terk etmedi. Tam tersine sınırın hemen yanı başında yeni toprakları oldu Türkiye’nin. Arazideki unsurların hepsine tek tek uyarılar yapıldı. 'Biz bu akşam saat 21.00'de buraya gireceğiz, emanetlerimizi ve askerlerimizi getireceğiz, karşımıza hiç kimse çıkmasın'. Çok şükür hiç böyle çatışma da olmadı. Uyarılarımızı yaptık, zaten kardeşimiz de iş kazası sebebiyle hayatını kaybetti.

BM’ye ve ilgili uluslararası örgütlere yazımızı gönderdik.

Suriye’ye notayla ilettik.



1 - Burayı boşaltıyoruz ama tekrar geri geleceğiz.

2 - Karakolu Eşme’ye tekrar kuruyoruz ve hazır olunca emanetlerimizi tekrar getiriyoruz dedik.

Toprakları terk etmek, bayrakları indirmek yok. Şu anda Eşme’de bayrağımız dalgalanıyor.

Dünyada 114 ülke tarafından tanınan ve meşru görülen Suriye Ulusal Koalisyonuna da bildirdik.

Türkiye bir kez daha dünyaya şunu göstermiştir. Türkiye’nin namusuna güvenliğine tehdit oluşturan bir durum olursa onunla mücadele ederiz.

Kimse TSK ile şaka bile yapmasın. TSK dün akşam kabiliyetini kapasitesini tüm dünyaya göstermiştir."