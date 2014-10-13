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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İncirlik'le ilgili verilmiş bir karar yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhalifleri eğit-donat projesinde ABD ile mutabakat sağladıklarını söyledi

13 Ekim 2014 21:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İncirlik Üssü'nün ABD'nin kullanacağı yönündeki haberleri yalanladı ve "İncirlik'le ilgili verilmiş bir karar yok" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi: "Şu an itibariyle eğit ve donat projesi kapsamında ABD ile bazı konularda hemfikiriz. Daha doğrusu bu konularda bir mutabakatımız var.

İncirlik veya başka bi konuyla ilgili şu anda verilmiş bir karar yok.

Bölgedeki IŞİD başta olmak üzere, terör örgütleri ile mücadelede böylesine kapsamlı bir strateji içinde Türkiye gereğini yapacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

 

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